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Политолог назвал главных виновников возможного распада Украины

20 июля 2020, 14:00  •  70 • Политика
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пока власть в Незалежной застыла в нерешительности, субъекты наращивают силу
Главы украинских регионов берут на себя все большую ответственность, не считаясь с правительством и президентом Незалежной из-за слабой позиции Киева. Такое заявление сделал политолог Михаил Погребинский.
Ранее бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что регионы могут стать причиной развала страны. Более того, они заняты "большим реваншем", так как определенные элиты оказались подавлены действующим правительственным аппаратом. В самой Одессе, уверен он, большая часть средств разворовывается чиновниками, а оставшиеся средства уходят на содержание их "частных армий". Таким образом, разгуливающие по улицам "головорезы" финансируются за счет средств регионального бюджета.
По словам Погребинского, мнение о слабости и нерешительности Киева на Украине довольно популярно, поэтому регионы берут на себя все больше полномочий. Впрочем, субъекты действительно могут укреплять свое положение при слабом правительстве. Бывает, что это сопровождается националистическими настроениями. К примеру, румынские и венгерские общины на западе страны давно стремятся к автономии.
Погребинский рассказал, что сложившийся в Одесской области центр силы представляет собой мэра города Геннадия Труханова с его окружением. Действующий глава – популярный чиновник с криминальным прошлым, у которого нет конкурентов, способных ему что-то противопоставить.
По словам политтехнолога, многие граждане считают, что президент Зеленский является слабым руководителем, поэтому его верховенство на протяжении всего срока неприемлемо. В таком случае возможны два варианта: либо добровольная отставка, либо госпереворот, а его можно устроить только при содействии Запада, которому нравится нынешний украинский лидер.
"Он их устраивает, ведь он делает все, что ему говорят", – объяснил Погребинский в беседе со "Взглядом".
Ранее киевский политолог заявлял, что радикальные элементы с легкостью могут свергнуть Зеленского, обойдясь без "майданов".

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