Историк и политолог Сергей Станкевич рассказал о том, чего именно добивается президент Украины Владимир Зеленский и его команда, осуществляя провокации с "Байрактарами" и прочие. По словам эксперта, "сценарий обманчиво прост".

В Донбассе очередное обострение: ВСУ, помимо обстрелов, вернулись к привычным для себя "жабьим прыжкам" - накануне боевики украинской армии захватили в "серой зоне" жилой посёлок, что противоречит мирным договорённостям. Также ВСУ стали активно применять в Донбассе турецкие беспилотники "Байрактар".

По мнению Сергея Станкевича, вероятность полномасштабной войны между Украиной и Россией растёт уже не по дням, а по часам. Эксперт предполагает, что стратеги Зеленского готовят в Донбассе "ограниченный" военный конфликт.

"Демонстративную военную операцию, с помощью которой они рассчитывают открыть для себя большие возможности - внешние и внутренние", - сказал он в интервью, данном интернет-изданию "Украина.ру".

Как отмечает политолог, сценарий стратегов в Киеве "обманчиво прост". Пособники Зеленского планируют захватить какую-то территорию, находящуюся под контролем ДНР или ЛНР, "продержаться там некоторое время, демонстрируя миру героическую оборону от "московского агрессора", а после понести ритуальные жертвы". Итогом должно стать плановое отступление и использование новой ситуации.

Конечная цель такой атаки - введение военного положения на Украине, установление суперпрезидентского режима и увеличение присутствия иностранных ВС и размещение военных баз стран Запада. После - на следующие выборы - команда Зеленского уже пойдёт под лозунгом "священной войны".