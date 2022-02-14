Политолог назвал главную причину невыполнения Украиной Минских соглашений

Директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок заявил, что главной причиной невыполнения Украиной Минских соглашений является страх президента страны Владимира Зеленского не переизбраться на второй срок и даже лишиться своего поста.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 14 февраля, эксперт заявил, что против реализации политической части «Минска-2» выступает большинство лидеров общественного мнения, в том числе среди политиков. По его словам, любые попытки украинского лидера имплементировать в законодательство договоренности с Россией обречены на неудачу.

«Зеленский знает, что если он сейчас будет пытаться продавить через Верховную раду какие-то законы, соответствующие политической части Минских соглашений, то с большой долей вероятности у него не только ничего не получится, но сама рада, включая даже некоторых членов президентской фракции «Слуга народа», может высказать своему лидеру недоверие», — пояснил Бышок.

Политолог отметил, что сложившаяся в обществе ситуация для Зеленского является практически неразрешимой. Между тем вероятность нового военного наступления ВСУ в Донбассе эксперт оценил как низкую.

Ранее в этот день политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «Наш» заявил, что считает, что президент США Джо Байден готов «отдать» Украину России, для того чтобы Москва перестала сближаться с Китаем, отмечает телеканал «360».

По его словам, американцы изначально воплощали стратегию Збигнева Бжезинского для сдерживания России как континентальной державы, но в 2018 году поняли, что главной угрозой уже является КНР, пишет сайт kp.ru.

Ранее 14 февраля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что факт подталкивания Украины западными странами, в том числе США и Великобританией, к силовому конфликту на юго-востоке страны не является секретом и все прекрасно понимают, чем он закончится.

Парламентарий подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, но не даст в обиду соотечественников, в том числе находящихся в Донбассе.

Ранее в этот же день заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов заявил, что Запад провоцирует Украину на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом.

Накануне канал CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом попросил увеличить военную и финансовую поддержку страны.

В январе минобороны Украины заявляло, что страна получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах. Так, США с начала года уже несколько раз оказывали стране военную помощь.

Также сообщалось, что в этом же месяце Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай российского «вторжения».

В США и ряде стран Европы в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением агрессивных действий России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. Такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ, отмечают в России.