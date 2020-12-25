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Политолог назвал главную ошибку Лукашенко в 2020 году

25 декабря 2020, 10:25  •  76 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Минск не учел серьезного фактора, который привел к расшатыванию ситуации в стране
Основной ошибкой президента Белоруссии Александра Лукашенко в уходящем году стало расслабленное отношение к прошедшим выборам. Минск полагал, что вся кампания пройдет спокойно, а Запад не станет вмешиваться. В итоге в стране назрел политический кризис, заявил политолог Алексей Дзермант.
Специалист считает, что власть не смогла сразу взять под контроль ситуацию после появления трех лидеров оппозиции в виде Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой. Экс-кандидат на пост президента проявила такую "прыть", что Минск стал действовать решительно, используя методы, которых можно было бы избежать при заранее продуманных действиях.
Государство допустило ряд промахов и в ситуации с интеграционным процессом. Между Минском и Москвой возник затяжной спор, что явно не прибавило очков администрации Лукашенко, хотя президент мог заранее найти договоренности и подойти к выборам с более ясным пониманием. Пока что администрация взяла тайм-аут, так как глава республики ставит в приоритет задачу по стабилизации ситуации в стране для обсуждения интеграции с РФ. Последняя также ожидает решения политического кризиса в Белоруссии, после окончания которого можно вернуться к обсуждению реформ, передает "Украина.ру".
Самая острая фаза, считает Дзермант, уже миновала. Шаги Минска по предстоящей реформе покажут, извлекла ли власть допущенные ошибки.
Ранее политолог Илья Гращенков заявил, что у Лукашенко нет шансов на сохранение своего президентского поста, так как в ближайшее время оппозиция усилит давление.

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