Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебат...
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась см...
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, пры...
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Пут...
Главная / Политика

Политолог назвал главное условие для революции в Белоруссии

29 января 2021, 11:55  •  105 • Политика
Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Текущий сценарий не позволяет оппозиции расшатать систему
Противники действующей власти в Белоруссии сильно деморализованы из-за того, что длительная череда протестов не смогла расшатать действующую систему. Такое заявление сделал эксперт Российского института стратегических исследований, историк Олег Неменский.
Как отметил политолог, результат оказался вполне закономерным и предсказуемым, так как "улица" никогда не сможет добиться смены государственной власти. Для разжигания пламени революции и серьезных перемен необходимо добиться раскола элит, которые пока что консолидированы.
"Осознание того, что уличные акции ни к чему серьезному привести не могут, постепенно приходит к той части белорусского общества, которое в них участвовало", – считает политолог.
Неменский добавил, что в настоящее время в Белоруссии отсутствует лидер, который смог бы предложить людям некую политическую альтернативу. Победа главы республики Александра Лукашенко связана с тем, что он не стал отвечать на провокации – сыграл свою роль изрядный политический опыт.
Пока что, считает Неменский, прямой угрозы революции для действующей власти в Минске нет. Однако имеются и косвенные угрозы в виде непростой экономический ситуации. Россия рано или поздно откажется от долгосрочной и безответной поддержки Белоруссии.
При этом сближение с РФ грозит изменениями социально-экономической структуры и состава элит, что подорвет выстроенную Лукашенко систему, в которой ему вполне комфортно. Однако глава республики все же вынужден идти на перемены, несмотря на всяческое сопротивление. В таком противоречии легко совершить ряд ошибок, которые могут привести к социальному и политическому обострению, пишет "Украина.ру".
Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что Лукашенко намерен создать видимость поддержки населения для укрепления своего режима.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
29 января 2021, 08:15
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
29 января 2021, 00:00
"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь после митинга
29 января 2021, 05:30
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в Сирии
29 января 2021, 01:50
В Госдуме назвали вещи своими именами: 500 тысяч человек убил не коронавирус
29 января 2021, 00:00
Стал похож на Чубайса. Бывший "хозяин Сибири" гуляет с навальнятами
29 января 2021, 03:40
"Пробитая голова оказалась пустой": Голованов разоблачил "избитого" на митинге за Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 января 2021, 08:15
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
29 января 2021, 00:00
"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь посл...
29 января 2021, 05:30
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в Сирии
29 января 2021, 01:50
В Госдуме назвали вещи своими именами: 500 тысяч человек убил не коронавирус
29 января 2021, 00:00
Стал похож на Чубайса. Бывший "хозяин Сибири" гуляет с навальнятами
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2021, 21:00
Есть ли у Путина дворец в Геленджике? Москва, Кремль - честный ответ
28 января 2021, 01:05
Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поезд любимого дедушку..."
22 января 2021, 22:15
В России появился новый "вождь", готовый превратить людей в стадо
25 января 2021, 08:55
Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
23 января 2021, 19:20
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
23 января 2021, 16:30
В центре Москвы проходит несогласованный митинг
22 января 2021, 13:05
Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.