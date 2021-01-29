|
Политолог назвал главное условие для революции в Белоруссии
29 января 2021, 11:55 • 105 • Политика
Текущий сценарий не позволяет оппозиции расшатать систему
Противники действующей власти в Белоруссии сильно деморализованы из-за того, что длительная череда протестов не смогла расшатать действующую систему. Такое заявление сделал эксперт Российского института стратегических исследований, историк Олег Неменский.
Как отметил политолог, результат оказался вполне закономерным и предсказуемым, так как "улица" никогда не сможет добиться смены государственной власти. Для разжигания пламени революции и серьезных перемен необходимо добиться раскола элит, которые пока что консолидированы.
"Осознание того, что уличные акции ни к чему серьезному привести не могут, постепенно приходит к той части белорусского общества, которое в них участвовало", – считает политолог.
Неменский добавил, что в настоящее время в Белоруссии отсутствует лидер, который смог бы предложить людям некую политическую альтернативу. Победа главы республики Александра Лукашенко связана с тем, что он не стал отвечать на провокации – сыграл свою роль изрядный политический опыт.
Пока что, считает Неменский, прямой угрозы революции для действующей власти в Минске нет. Однако имеются и косвенные угрозы в виде непростой экономический ситуации. Россия рано или поздно откажется от долгосрочной и безответной поддержки Белоруссии.
При этом сближение с РФ грозит изменениями социально-экономической структуры и состава элит, что подорвет выстроенную Лукашенко систему, в которой ему вполне комфортно. Однако глава республики все же вынужден идти на перемены, несмотря на всяческое сопротивление. В таком противоречии легко совершить ряд ошибок, которые могут привести к социальному и политическому обострению, пишет "Украина.ру".
Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что Лукашенко намерен создать видимость поддержки населения для укрепления своего режима.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
105
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 января 2021, 21:00
|
28 января 2021, 01:05
|
22 января 2021, 22:15
|
25 января 2021, 08:55
|
23 января 2021, 19:20
|
23 января 2021, 16:30
|
22 января 2021, 13:05