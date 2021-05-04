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Политолог назвал фамилию "фронтмена" на место Путина. Байдену уже посоветовали с ним работать
04 мая 2021, 17:05 • 205 • Политика
Политолог и экономист Михаил Делягин высказался о том, что "фронтмен либерального клана в России" - глава Счётной палаты Алексей Кудрин пойдёт баллотироваться в президенты России. В свою очередь The National Interest уже посоветовал администрации президента США Джо Байдена начать работать с командой Кудрина.
До выборов президента России, назначенных на 2024 год, остаётся ещё несколько лет, однако в медийной сфере регулярно всплывают темы "транзита власти", "госпереворота" и "преемника Путина". Эксперты выдают разные варианты, начиная с того, что Владимир Путин и дальше останется главой государства, и заканчивая перечислением возможных кандидатур на президентский пост.
Политолог и экономист Михаил Делягин, отвечая на вопросы подписчиков в прямом эфире, выдал свой вариант. Он полагает, что на место Путина метит глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
К слову, именно с командой Кудрина ранее посоветовало работать администрации президента США Джо Байдена издание The National Interest. Автор публикации считает такое решение мудрым для американского истеблишмента, а самого Кудрина описывает как "сторонника свободной торговли" и человека "с заслуженной репутацией либерального реформатора".
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