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Политолог назвал единственный способ спасти Украину: "Запад помогать не будет"
08 февраля 2022, 00:00 • 39 • Политика
Политолог Павел Шипилин назвал единственный способ спасти Украину от свалившихся на неё проблем. Он предупредил Киев: "Запад помогать не будет".
В разговоре с порталом "Народные новости" Шипилин отметил, что Украина так глубоко погрязла в экономических, социальных и политических проблемах, что сама из этой ямы уже не выберется. По мнению эксперта, единственный способ спасти страну - это интегрироваться с Россией, как это сделала Белоруссия.
Но нынешнее украинское руководство, разумеется, на это не пойдёт, нужно, чтобы у Украины появился президент, который думал бы о стране, а не о собственном благе.
- отметил Шипилин.
Он подчеркнул, что продолжение курса на сотрудничество с Западом ведёт лишь к разрухе, деградации и неуправляемости.
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