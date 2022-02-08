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Политолог назвал единственный способ спасти Украину: "Запад помогать не будет"

08 февраля 2022, 00:00  •  39 • Политика
Политолог Павел Шипилин назвал единственный способ спасти Украину от свалившихся на неё проблем. Он предупредил Киев: "Запад помогать не будет".
В разговоре с порталом "Народные новости" Шипилин отметил, что Украина так глубоко погрязла в экономических, социальных и политических проблемах, что сама из этой ямы уже не выберется. По мнению эксперта, единственный способ спасти страну - это интегрироваться с Россией, как это сделала Белоруссия.
Но нынешнее украинское руководство, разумеется, на это не пойдёт, нужно, чтобы у Украины появился президент, который думал бы о стране, а не о собственном благе.
Единственный способ Украине выжить в современных условиях - это интеграция с Россией. Иначе Украину ждут непреодолимые экономические проблемы, которые она в одиночку не сможет решить. А Запад ей помогать не будет,
- отметил Шипилин.
Он подчеркнул, что продолжение курса на сотрудничество с Западом ведёт лишь к разрухе, деградации и неуправляемости.

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