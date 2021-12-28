Политолог назвал два условия военной победы Польши над Россией: Русские подсказали ещё три

Эксперт по геополитике Яцек Бартосяк назвал два условия, которые, по его мнению, помогут Польше одержать военную победу над Россией. Русские не согласились и предложили свои варианты.

В беседе с интернет-изданием wPolityce политолог указал, что Польша в состоянии победить Россию, но для этого нужны два условия - проведение реформы вооружённых сил и отказ России от ядерного оружия. В таком случае, по его словам, Польша сможет одержать победу даже без союзников по НАТО.

"Только, чтобы всё удалось, нужно многое сделать", - подчеркнул он.

При этом политолог добавил, что при нынешних условиях в военном противостоянии России не понадобится много времени, чтобы одержать победу над Польшей.

Русские пользователи Сети не согласились с экспертом в том, что условий всего два. И предложили свои варианты.

"Пункт 2 невыполним из-за военной доктрины России. Ну а вообще варианты ещё есть. Например, если Россия сдастся (видимо, по приколу). Ну или не явится на войну - тогда можно объявить себя победителем и повесить на себя медаль", - пишет Bilir.

"Сейчас вообще можно кого угодно "победить" при помощи СМИ. А лучше - твиттера. Украина за последние 7 лет победила Россию раз сто уже, не меньше", - высказался пользователь под ником Сеньор Галоперидол.

"Для этого есть только одно условие. Если война с Россией - это настольная игра, и даже так - это не точно", - отметил Niko75P.