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Политолог назвал два главных последствия встречи Путина и Макрона: "Это важно"
11 февраля 2022, 09:40 • 76 • Политика
Политолог Александр Асафов считает, что рассматривать Эммануэля Макрона как представителя НАТО не стоит, тем не менее его встреча с Путиным имела как минимум два ключевых момента. И оба они очень важны для стабилизации геополитической ситуации.
По словам Асафова, первый результат переговоров президентов России и Франции состоит в том, что ситуацию с нагнетанием по поводу "вторжения" России на Украину удалось разрядить. А второй результат полезен скорее самому Макрону: эта встреча позволила ему набрать политические очки перед грядущими выборами. "С нашей стороны прозвучали слова о сокращении числа военных на границах с Украиной после учений, это тоже важно", - подчеркнул Асафов в эфире Радио "КП".
Тем не менее Макрона в данном контексте не стоит рассматривать как представителя НАТО, полагает эксперт. Он уточнил, что в данном случае переговоры велись именно между Россией и Францией, а не между Россией и альянсом, поскольку президент Франции является главным автором антинатовских инициатив.
По мнению Асафова, встреча двух президентов успокоила и разрядила обстановку, тем более что весь мир понимает - война на Украине нужна только США, и больше никому.
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