Политолог: назначение Саакашвили не решит проблем Зеленского

Михаил Саакашвили. Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/www.globallookpress.com

По мнению эксперта, деятельность бывшего президента Грузии только усложнит положение дел на Украине

Назначение Михаила Саакашвили на пост вице-премьера усугубит проблемы Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил политолог Михаил Погребинский.

Он отметил, что Саакашвили не поможет Украине решить проблемы с Международным валютным фондом (МВФ). Кроме того, политическая деятельность нового вице-премьера может усложнить и без того непростой порядок дел в стране. Погребинский окрестил Саакашвили "экспериментатором, который будет морочить голову", пишет РИА ФАН.

Эксперт уточнил, что деньги, выделенные МВФ, не спасут Украину, и экономисты прекрасно это понимают. Страна еще не рассчиталась с задолженностью в $17 млрд, которую сейчас не в состоянии выплатить. Отдавать ее, видимо, Незалежной придется по частям.

Издание "Правда.ру" уточняет, что Саакашвили Зеленскому могли навязать на Западе.

Напомним, о назначении бывшего президента Грузии вице-премьером Украины стало известно 22 апреля. Заниматься он будет вопросами реформирования страны. Зеленский оперативно поручил Саакашвили взять кредит в МВФ. Кроме того, на плечи экс-губернатора Одесской области ложится ведение переговоров с другими крупными финансовыми организациями. По заверениям политика, у него большой опыт в этой сфере.

Несмотря на высокий пост, который Зеленский прочит Саакашвили, бывший грузинский лидер уже успел опозориться. На заседание в Верховной раде он пришел, неправильно приколов значок партии "Слуга народа".