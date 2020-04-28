Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предска...
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ — «сюрприз» от Шойгу
Главная / Политика

Политолог: назначение Саакашвили не решит проблем Зеленского

28 апреля 2020, 09:10  •  177 • Политика
Михаил Саакашвили. Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/www.globallookpress.com
По мнению эксперта, деятельность бывшего президента Грузии только усложнит положение дел на Украине
Назначение Михаила Саакашвили на пост вице-премьера усугубит проблемы Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил политолог Михаил Погребинский.
Он отметил, что Саакашвили не поможет Украине решить проблемы с Международным валютным фондом (МВФ). Кроме того, политическая деятельность нового вице-премьера может усложнить и без того непростой порядок дел в стране. Погребинский окрестил Саакашвили "экспериментатором, который будет морочить голову", пишет РИА ФАН.
Эксперт уточнил, что деньги, выделенные МВФ, не спасут Украину, и экономисты прекрасно это понимают. Страна еще не рассчиталась с задолженностью в $17 млрд, которую сейчас не в состоянии выплатить. Отдавать ее, видимо, Незалежной придется по частям.
Издание "Правда.ру" уточняет, что Саакашвили Зеленскому могли навязать на Западе.
Напомним, о назначении бывшего президента Грузии вице-премьером Украины стало известно 22 апреля. Заниматься он будет вопросами реформирования страны. Зеленский оперативно поручил Саакашвили взять кредит в МВФ. Кроме того, на плечи экс-губернатора Одесской области ложится ведение переговоров с другими крупными финансовыми организациями. По заверениям политика, у него большой опыт в этой сфере.
Несмотря на высокий пост, который Зеленский прочит Саакашвили, бывший грузинский лидер уже успел опозориться. На заседание в Верховной раде он пришел, неправильно приколов значок партии "Слуга народа".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



177
Источник
Похожие новости
28 апреля 2020, 01:10
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
27 апреля 2020, 23:10
Расплата за воровство нефти? Военные США пропали в Сирии во время поездки по нефтяным полям
28 апреля 2020, 00:10
СМИ: поведение Асада вызывает недовольство в Кремле
28 апреля 2020, 01:10
Изящная выволочка министров от Путина: "Сказал о проблеме номер два, не называя проблему номер один"
28 апреля 2020, 07:10
"Крабовым делом" Собчак заинтересовались в Совфеде: Маму "светской львицы" проверят на конфликт интересов
27 апреля 2020, 23:10
"Короля играет свита": Гаспарян об "очередной мерзости" Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 апреля 2020, 01:10
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
28 апреля 2020, 00:10
СМИ: поведение Асада вызывает недовольство в Кремле
28 апреля 2020, 07:10
«Начавшиеся бунты в регионах могут разорвать Украину» – СБУшник
28 апреля 2020, 01:10
Изящная выволочка министров от Путина: "Сказал о проблеме номер два, не называя ...
28 апреля 2020, 07:10
"Крабовым делом" Собчак заинтересовались в Совфеде: Маму "светской льв...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 апреля 2020, 16:35
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал Ковтуна с шоу
26 апреля 2020, 07:25
The Washington Post: Мы поняли, почему Путина обожает весь мир
27 апреля 2020, 09:38
Вспышка и бунт по всей стране: Как закончится карантин
25 апреля 2020, 08:07
Польские СМИ: Почему русские всегда побеждают?
22 апреля 2020, 16:10
СМИ: наследный принц Саудовской Аравии угрожал Путину войной
23 апреля 2020, 00:10
"У вас сейчас нет защиты - ни социальной, ни правовой": Мэр Сибая посмеялся над безработными горожанами
25 апреля 2020, 08:04
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.