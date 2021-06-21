Политолог: НАТО не нужна "кланово-олигархическая" Украина

НАТО не нужна "кланово-олигархическая" Украина, которая отказывается идти по пути реформ. Так считает политолог Андрей Головачев.

Украину отказываются принимать в ряды НАТО не из-за тлеющего конфликта в Донбассе. Об этом РИА ФАН заявил украинский политолог Андрей Головачев.

По его словам, Киев не хочет проводить реформы, на которых настаивает Запад. Речь идёт о модернизации судебной системы, борьбе с коррупцией и так далее. Однако всё это украинские политики подменили на популизм и грызню за власть ради обогащения.

НАТО является не просто военным альянсом, но идеологическим блоком. В своих рядах организация желает видеть те страны, которые разделяют демократические ценности, однако власти Украины ни по одному из направлений так и не продвинулись за последние семь лет. Наоборот, наблюдается откат даже в тех сферах, где наметился прогресс.

Кланово-олигархическая Украина НАТО попросту не нужна, о чём Киеву дали ясно понять.

"Запад совершенно не видит никакого потенциала в проведении демократических реформ в самом украинском обществе. Много слов - почти нет дел", - отметил эксперт.

Как ранее заявил в интервью ИА "Экономика сегодня" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Киев может получить новый транш финансовой помощи от МВФ в полном объёме только в том случае, если Вашингтон примет политическое решение. Тут всё зависит от итогов встречи президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского.

По словам эксперта, в администрации Байдена не питают добрых чувств к Зеленскому. Однако Белый дом воспринимает происходящее как бизнес и пытается не допустить асимметрии в диалоге с Киевом и Москвой.

"Если Байден встретился с Путиным и не встретился с Зеленским - это очень нехороший сигнал, поэтому встреча будет обязательно", - добавил он.