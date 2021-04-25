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Политолог нашел замену Лаврову

25 апреля 2021, 18:30  •  24 • Политика
Сергей Лавров. Фото: flickr.com/photos/ mfarussia/Global Look Press/www.globallookpress.com
Министром иностранных дел России мог бы стать Дмитрий Медведев
В последнее время в Сети не раз обсуждали "уход" Сергея Лаврова с поста министра иностранных дел. Несмотря на то, что домыслы "экспертов" так до сих пор и не подтвердились, политолог Станислав Белковский выдвинул свое предположение о возможной рокировке. Эксперт заявил, что глава МИД РФ мог бы стать Дмитрий Медведев, который сейчас имеет должность зампредседателя Совета безопасности нашей страны.
В своей программе "Время Белковского" на ютуб-канале "Эхо Москвы" эксперт отметил, что экс-президент РФ уже не раз брал на себя роль этакого "неформального" министра иностранных дел. Белковский не видит причин, почему бы Медведеву не стать вполне реальным руководителем МИД, да еще и в качестве первого вице-премьера.
Политолог считает, что сам Лавров, который, по его словам, выдающийся дипломат, может "все же" начать новый виток карьеры в Совете Федерации. Впрочем, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев не увидел причин для такой рокировки. Эксперт полагает, что для Медведева этот пост будет понижением, потому вряд ли такое развитие событий можно ожидать. Об этом Журавлев высказался в комментарии URA.RU.
Об усталости Лаврова говорили ранее и другие СМИ. Якобы глава МИД РФ давно просил президента страны дать ему отставку. Некоторые эксперты даже нашли прямые предпосылки к скорому уходу Лаврова и указывали на его почтенный возраст. Слухи об увольнении министр ходят еще с 2018 года. При этом ведомство опровергало эти домыслы. Новая волна слухов поднялась в начале 2020-го, когда в России появилось новое правительство во главе с Михаилом Мишустиным.

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