Политолог Нарочницкая объяснила причины сложившейся ситуации вокруг Украины

Доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН политолог Наталья Нарочницкая в четверг, 24 февраля, в беседе с «Известиями» назвала причины сложившейся ситуации вокруг Украины и Донбасса.

«Корень конфликтности не только на Украине, но в многих других бывших республиках СССР лежит в двойном, двукратном, неправомерном разрушении исторического российского государства. Сначала большевиками в 1917 году, затем либералами в 1991 году. Причем в 1991 году разделили не по историческим границам, которые рисовали большевики», — отметила она.

По словам эксперта, если говорить об Украине, то в одно государство вместе попали территории, населенные людьми, которые совершенно по-разному относятся к РФ, видят мир, имеют различные геополитические и культурные «тяготения». Нарочницкая указала на то, что такая Украина могла существовать мирно внутри себя, только если бы была нейтральной и не делала бы сильных уклонов ни в сторону России, ни к Западу.

«На Западе, конечно, заинтересованы, чтобы Украина была превращена в вечную занозу у нас и была инструментом против нас. Украина сейчас заложница этой политики. Всё это происходило на фоне ужесточения западного давления на РФ. Наша зона безопасности сокращалась, причем с каждым новым сокращением нас обвиняли в якобы агрессивности, что мы хотим напасть на Европу и т.д. <…> Пружину вы сжали до предела, нет другого выхода, она только может разжаться, вы довели до этого», — заявила политолог.

Помимо этого, эксперт отметила, что русским людям — почти 4 млн человек в Донецке и Луганске, единственная вина которых, что они не захотели лишаться русского языка и ненавидеть Россию, — угрожала гибель, напомнив, что их обстреливали в течение восьми лет. Нарочницкая при этом подчеркнула, что, когда Запад бомбил Югославию, это не считалось агрессией.

«Сейчас придется пережить довольно неприятное, непростое время. Но мы его выдержим. <…> Но всему миру сейчас было показано, что единственный народ, единственная страна в мире и единственный президент в мире способен поднять перчатку, которую нам бросили, вызывая на поединок», — подметила она.

Национальная государственная воля России, народа и руководства оказалась равновеликой воле всего Запада с их демократией и их ценностями, которые в основном связаны с удовольствиями, «нарциссизмом для души и гедонизмом для плоти», добавила политолог. Также она отметила, что западный обыватель уже не способен сказать «лучше в гробу, чем быть рабу».

«Этот Мюнхен, который они нам устроили, собрав всех в Мюнхене и натравив на нас всю Европу, обязательно закончится Нюрнбергом», — заключила эксперт.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция по защите с целью защиты мирного населения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта операция является попыткой предотвратить глобальную войну. Она подчеркнула, что кровопролитная война с потерями среди гражданского населения велась в Донбассе восемь лет. Захарова также заявила, что война велась на различных фронтах, в том числе на санкционных и информационных.

После президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и высылает из посольства своих дипломатов.

21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.