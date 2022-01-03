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Политолог напомнил об условиях независимости Финляндии: "В обмен на нейтралитет"
03 января 2022, 12:40 • 262 • Политика
Политолог Евгений Сатановский оценил высказывание премьер-министра Финляндии о вступлении в НАТО.
Политолог Евгений Сатановский предположил, чем вызвано заявление главы правительства Финляндии Санны Марин о возможности вступления страны в НАТО.
По мнению политолога,
в Финляндии готовятся к "новой эпохе в отношениях с Россией".
- считает Сатановский.
Политолог напомнил, что в НАТО рвутся не только Украина и Грузия, но страны Балкан, в альянс даже может вступить Швеция.
- отметил Сатановский.
Политолог считает, что новое поколение политиков пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и не понимает ценности нейтралитета Финляндии. Также Сатановский отметил, что ревизия итогов войны может привести к новым войнам.
Ранее финнам раскрыли глаза на проблемы вступления в НАТО.
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