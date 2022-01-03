Политолог напомнил об условиях независимости Финляндии: "В обмен на нейтралитет"

Политолог Евгений Сатановский оценил высказывание премьер-министра Финляндии о вступлении в НАТО.

Политолог Евгений Сатановский предположил, чем вызвано заявление главы правительства Финляндии Санны Марин о возможности вступления страны в НАТО.

По мнению политолога,

в Финляндии готовятся к "новой эпохе в отношениях с Россией".

В принципе - нормально. Геополитика тем и славится, что нет в этом мире ничего вечного, и даже ничего долгоиграющего нет. И без того столько десятилетий Россия в Европе не воевала... Было бы странно, если бы её никто не попытался попробовать на прочность, как сейчас в наших отношениях с Западом и происходит,

- считает Сатановский.

Политолог напомнил, что в НАТО рвутся не только Украина и Грузия, но страны Балкан, в альянс даже может вступить Швеция.

Финляндия с 1809 до 1917 года вообще-то была автономным государством в составе Российской империи? Была. В войне 1939-1940 годов свою независимость, хоть и ценой изрядных территориальных потерь отстояла? Отстояла. По итогам Великой Отечественной войны ей Сталин эту самую независимость оставил, несмотря на то что запросто мог её ликвидировать? Оставил, как и Австрии, в обмен на нейтралитет,

- отметил Сатановский.

Политолог считает, что новое поколение политиков пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и не понимает ценности нейтралитета Финляндии. Также Сатановский отметил, что ревизия итогов войны может привести к новым войнам.

Ранее финнам раскрыли глаза на проблемы вступления в НАТО.