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Политолог напомнил, чем обернется для Украины попытка «вернуть» Крым
09 ноября 2020, 05:15 • 197 • Украина
Украинские власти постоянно заявляют о намерениях «вернуть» под свой контроль Крым, но они забывают, что на территории полуострова находится база Черноморского флота России. Таким мнением в интервью ФАН поделился крымский политолог Владимир Джаралла.
Вице-премьер, министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников разразился заявлением по поводу российского Крыма. По его словам, «возвращение» полуострова в состав Украины является более легким вариантом, так как там не было боевых действий, как в Донбассе.
Корреспондент Федерального агентства новостей обратился за комментарием по данному поводу к крымскому политологу Владимиру Джаралле. Эксперт связал резкое высказывание украинской стороны в сторону Крыма с тем, что, по их мнению, на выборах президента США победу одержал давний друг Киева, республиканец Джо Байден.
Далее Владимир Джаралла добавил, что все потуги Киева по поводу «возврата» Крыма в состав Украины обречены на провал, поскольку на территории полуострова находится база Черноморского флота Российской Федерации. Это обернется для Киева большими неприятностями. Однако, как добавил эксперт, из-за постоянно падающих рейтингов президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» действующие власти могут пойти на военную авантюру.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что граждане России блеснули остроумием в ответ на «шутку» украинского блогера Анатолия Шария про Крым.
Автор: Алиса Селезнева
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