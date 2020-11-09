Политолог напомнил, чем обернется для Украины попытка «вернуть» Крым

Украинские власти постоянно заявляют о намерениях «вернуть» под свой контроль Крым, но они забывают, что на территории полуострова находится база Черноморского флота России. Таким мнением в интервью ФАН поделился крымский политолог Владимир Джаралла.

Вице-премьер, министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников разразился заявлением по поводу российского Крыма. По его словам, «возвращение» полуострова в состав Украины является более легким вариантом, так как там не было боевых действий, как в Донбассе.

«Я вам скажу, что история с «возвращением» Крыма назад в Украину полноценно как территорию более даже, возможно, более легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на территории Донбасса», — указал украинский премьер.

Корреспондент Федерального агентства новостей обратился за комментарием по данному поводу к крымскому политологу Владимиру Джаралле. Эксперт связал резкое высказывание украинской стороны в сторону Крыма с тем, что, по их мнению, на выборах президента США победу одержал давний друг Киева, республиканец Джо Байден.

«Могу достаточно точно заметить причину подобного рода заявлений — практически состоявшаяся победа Байдена. Ни у кого нет сомнений, что если он станет президентом, то на Украине произойдет обострение. Все из-за того, что его с Украиной связывают коррупционные скандалы. Народная мудрость гласит: «Лист очень удобно прятать в лесу». Из-за этого было бы неплохо устроить войну, чтобы в ней все сгорело. Поэтому обострение на Украине после возможной победы Байдена можно прогнозировать с большой долей вероятности. В связи с этим стоит вопрос — где именно оно произойдет? Стоит заметить, что на украинских радикалов сильно подействовали события в Нагорном Карабахе. Успехи Азербайджана подвигают их к мысли о том, что они могут повторить «хорватский сценарий». Кроме того, Украина усиливает свою армию. Это говорит о том, что они готовы попробовать еще раз решить вопрос Донбасса военным путем», — рассказал он.

Далее Владимир Джаралла добавил, что все потуги Киева по поводу «возврата» Крыма в состав Украины обречены на провал, поскольку на территории полуострова находится база Черноморского флота Российской Федерации. Это обернется для Киева большими неприятностями. Однако, как добавил эксперт, из-за постоянно падающих рейтингов президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» действующие власти могут пойти на военную авантюру.

«В отношении Крыма возникает большой вопрос, поскольку он является территорией России. Получается, если Киев захочет действовать в отношении полуострова, то он фактически объявит войну РФ. Они исходят из того, что если операция будет проведена очень быстро, то все на этом и закончится. Однако в Киеве забывают, что на территории Крыма базируется Черноморский флот России. Еще один момент, толкающий Украину на отчаянные шаги, — грандиозное падение рейтингов Зеленского. Если человек ограничен в политическом плане, что он предпочитает использовать простые решения. Одним из таких решений является война», — резюмировал эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что граждане России блеснули остроумием в ответ на «шутку» украинского блогера Анатолия Шария про Крым.