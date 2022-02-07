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Политолог намекнул канцлеру Германии на роспуск НАТО. Что взамен?
07 февраля 2022, 07:05 • 166 • Политика
Немецкий политолог Александр Рар сделал намёк канцлеру Германии Олафу Шольцу и призвал "эмансипироваться от диктата англосаксов". Эксперт предложил распустить "ненужную НАТО". Взамен Рар предлагает воскрешать "истинную общеевропейскую архитектуру безопасности".
В преддверии политического турне канцлера Германии Олафа Шольца по Франции, США и России немецкий политолог Александр Рар призвал его в своём Telegram-канале задуматься об идее о роспуске "ненужной НАТО".
Рар высказал своё мнение о том, что успокоить ситуацию вокруг Украины Шольц сможет лишь в том случае, если возьмёт курс на "корректировку" системы общей безопасности в Европе.
Но тут есть ряд помех. Те же англичане и американские "неоконсерваторы-глобалисты" не хотят примирения с Москвой и через свои СМИ, как утверждает Рар, "безжалостно давят на канцлера", заставляя того "действовать предельно жёстко", в том числе и "грозить России санкциями", а также полностью поддерживать Киев.
В результате "Шольц в своих интервью вертится, как уж на сковородке": и против либеральных элит идти не может, и народ должен поддержать. А тот воевать-то за Украину не желает.
"Надо распускать ненужную НАТО и воскрешать ОБСЕ, которая является истинной общеевропейской архитектурой безопасности", - предложил канцлеру политолог.
Ранее, напомним, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предупредила о том, что в случае её победы на выборах страна выйдет из состава НАТО, чтобы французов больше не втягивали в чужие конфликты.
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