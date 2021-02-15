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Политолог: МВФ снова послал Украину куда подальше

15 февраля 2021, 19:10  •  135 • Украина
Международный валютный фонд (МВФ) снова послал Украину куда подальше. И это при том, что президент Украины Владимир Зеленский выполнил все требования, включая такие крайне непопулярные и опасные для его власти, как разрешение продажи земли и повышение коммунальных тарифов. Об этом в комментарии ФАН рассказал директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Реакция Милованова

Внештатный советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов написал в социальных сетях, что МВФ «обкакался» в ситуации с пересмотром программы взаимодействия с Украиной.
В заявлении постоянного представителя МВФ в стране Йосты Люнгмана, которое было опубликовано в субботу, говорилось, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В МВФ обратили внимание, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия фонда пересматривает программу stand-by по Украине.
В свою очередь Милованов, который находится в составе делегации Украины во главе с Зеленским в ОАЭ, рассказал о встрече с руководством страны и планах увеличить торговый оборот между двумя государствами. В комментариях в Facebook один из пользователей написал, что руководство Украины, «обкакавшись с МВФ», пытается «хоть как-то компенсировать» неудачу.
«Там МВФ обкакался, а не Украина. Если честно смотреть», — ответил Милованов.

Киев облажался

«Обкакался» как раз Милованов. И дело даже не в выражении — у них главы МИД матерные частушки поют про президентов соседних стран, так что удивляться нечему. К тому же Милованов и вовсе внештатник, так что, очевидно, считает себя менее ограниченным в выборе выражений. А дело в том, что пользователь, задавший вопрос, хоть и выразился по-простонародному (хотя по-простонародному тут было бы уместнее более резкое слово), но точно выразил суть происходящего. А суть в том, что МВФ снова послал Украину куда подальше. Это при том, что Зеленский выполнил все требования, включая такие крайне непопулярные и опасные для его власти, как разрешение продажи земли и повышение коммунальных тарифов», — пояснил Дмитрий Родионов.
Эксперт заметил, то, что кредитная игла — вещь опасная и крайне ненадежная, на Украине все это понимают. Как и то, что рано или поздно их могут оставить без столь жизненно важного для них «наркотика», без которого они не смогут существовать. При этом Киев не делает ни малейшей попытки что-то изменить, попытаться слезть с этой «иглы». Нет, они все глубже на нее подсаживаются, самостоятельно перечеркивая все альтернативы по приказу США.
«Как это произошло с Китаем и «Мотор Сич». В Пекине это так просто не оставят. Они как минимум подадут в суд (уже подали) и выиграют его, выставив Украине иск на 3,5 миллиарда долларов. Откуда Украина возьмет такие деньги, если МВФ не дает? А как максимум — могут ввести санкции, в том числе против украинского сельхоза и металлургии, а это пятая часть украинского экспорта. На этом фоне Милованов рассуждает о каких-то великих перспективах с ОАЭ. Может, ОАЭ денег еще займет? А чего, у шейхов денег лишних много. Только они их тратить умеют. Тратить, а не выкидывать в трубу под названием «Украина». Так кто в итоге «обкакался»?» — заключил Дмитрий Родионов.
МВФ выпустил прогноз о вымирании Украины. Численность населения страны в ближайшие годы может сократиться на миллион человек.
Автор: Максим Вручный

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