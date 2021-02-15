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Политолог: МВФ снова послал Украину куда подальше
15 февраля 2021, 19:10 • 135 • Украина
Международный валютный фонд (МВФ) снова послал Украину куда подальше. И это при том, что президент Украины Владимир Зеленский выполнил все требования, включая такие крайне непопулярные и опасные для его власти, как разрешение продажи земли и повышение коммунальных тарифов. Об этом в комментарии ФАН рассказал директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Реакция Милованова
Внештатный советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов написал в социальных сетях, что МВФ «обкакался» в ситуации с пересмотром программы взаимодействия с Украиной.
В заявлении постоянного представителя МВФ в стране Йосты Люнгмана, которое было опубликовано в субботу, говорилось, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В МВФ обратили внимание, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия фонда пересматривает программу stand-by по Украине.
В свою очередь Милованов, который находится в составе делегации Украины во главе с Зеленским в ОАЭ, рассказал о встрече с руководством страны и планах увеличить торговый оборот между двумя государствами. В комментариях в Facebook один из пользователей написал, что руководство Украины, «обкакавшись с МВФ», пытается «хоть как-то компенсировать» неудачу.
Киев облажался
Эксперт заметил, то, что кредитная игла — вещь опасная и крайне ненадежная, на Украине все это понимают. Как и то, что рано или поздно их могут оставить без столь жизненно важного для них «наркотика», без которого они не смогут существовать. При этом Киев не делает ни малейшей попытки что-то изменить, попытаться слезть с этой «иглы». Нет, они все глубже на нее подсаживаются, самостоятельно перечеркивая все альтернативы по приказу США.
МВФ выпустил прогноз о вымирании Украины. Численность населения страны в ближайшие годы может сократиться на миллион человек.
Автор: Максим Вручный
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