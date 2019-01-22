Политолог Михеев предложил США пытать Трампа пока не расскажет, что рыл подземный ход в Москву - видео

На передаче Кто Против?" политолог Сергей Михеев предложил американцам пытать президента США Дональда Трампа, чтобы он сознался, что является "агентом Кремля" и рыл под Белым домом подземный ход в Москву.

Российский политолог Сергей Михеев посоветовал чиновникам США под пытками вытащить из президента Дональда Трампа признание, что он "агент Кремля", раз они его уже заочно признали виновным. Предложение прозвучало в эфире программы "Кто Против?".

Михеев отметил, что политический истеблишмент США попал в плен собственной истерики, и сам уже верит в то, что Трамп - "агент Кремля". Политолог предложил американцам сделать следующий шаг и под пытками заставить президента США сознаться, что он работает на Россию.

Эксперт напоминает, что у Соединенных Штатов богатый опыт в плане пыточных методик, достаточно вспомнить нашумевший скандал с так называемой "имитацией утоплений. Михеев уверен, что под этой пыткой Трамп сознается даже в том, что рыл подземный ход из Белого дома в Москву.