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Политолог Михеев предложил США пытать Трампа пока не расскажет, что рыл подземный ход в Москву - видео
22 января 2019, 00:39 • 42 • Политика
На передаче Кто Против?" политолог Сергей Михеев предложил американцам пытать президента США Дональда Трампа, чтобы он сознался, что является "агентом Кремля" и рыл под Белым домом подземный ход в Москву.
Российский политолог Сергей Михеев посоветовал чиновникам США под пытками вытащить из президента Дональда Трампа признание, что он "агент Кремля", раз они его уже заочно признали виновным. Предложение прозвучало в эфире программы "Кто Против?".
Михеев отметил, что политический истеблишмент США попал в плен собственной истерики, и сам уже верит в то, что Трамп - "агент Кремля". Политолог предложил американцам сделать следующий шаг и под пытками заставить президента США сознаться, что он работает на Россию.
Эксперт напоминает, что у Соединенных Штатов богатый опыт в плане пыточных методик, достаточно вспомнить нашумевший скандал с так называемой "имитацией утоплений. Михеев уверен, что под этой пыткой Трамп сознается даже в том, что рыл подземный ход из Белого дома в Москву.
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