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Политолог: Меркель "костьми ляжет" ради русского газа, а Навального отравил "второй кот Скрипаля"

04 сентября 2020, 11:25  •  65 • Политика
Как считает политолог Вадим Манукян, канцлер Германии Меркель "костьми ляжет", чтобы заполучить русский газ. Что касается блогера Алексея Навального, то даже версия о том, что блогера отравил "второй кот Скрипаля", звучит реалистичнее позиции Берлина.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель "костьми ляжет", но доведёт проект "Северный поток - 2" до финала. Об этом РИА ФАН заявил политолог Вадим Манукян.
Комментируя заявления немецких властей, что Алексея Навального якобы отравили веществом из группы "Новичок", Манукян в шутку озвучил свою версию. Эксперт считает, что блогера якобы отравил второй кот шпиона Сергея Скрипаля, которого британские правоохранители не смогли усыпить, ибо животное сбежало (первому коту не повезло).
"Он вполне мог пробраться по тоннелю под Ла-Маншем на материк, а затем дойти до Тюмени, где и встретил Навального, с которым у него были свои счёты", - иронично заявил Манукян, добавив, что данная версия более реалистична, чем новые обвинения в адрес Москвы.
При этом даже среди европейцев истории про "Новичок" воспринимаются в качестве анекдота. А Ангела Меркель себя подставляет, поддерживая такие абсурдные домыслы. Если же говорить серьёзно, то немецкая сторона намерена достроить газопровод.
"Поэтому в Германии не использовали никаких фантастических защитных костюмов, как в Солсбери, и всё в целом выглядит очень странно и неправдоподобно", - добавил он.
Как ранее заявил телеканалу "360" депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, в своём нынешнем состоянии Алексей Навальный приносит Западу намного больше пользы, чем когда он занимался оппозиционной деятельностью в России.
"Это больше похоже, что кто-то избавляется от отработанного материала", - отреагировал Гердт.
По мнению немецкого парламентария, Берлину необходимо взглянуть на ситуацию под другим углом и организовать прозрачное расследование с участием врачей из Омска, которые оказывали помощь Навальному во время госпитализации.

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