Политолог: Лукашенко верит в подготовку Россией Майдана в Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Окружение Батьки убедило его в коварстве Москвы

Перед выборами президента в Белоруссии подавляют оппозицию. Причина сложившейся ситуации в том, что люди, находящиеся рядом с главой государства Александром Лукашенко, заверили его: Россия планирует госпереворот в их стране. Такое мнение выразил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

Арест кандидата Виктора Бабарико и его сына Эдуарда на прошлой неделе, по словам политолога, означает лишь одно – Лукашенко пытался предотвратить неприятные для себя последствия.

"Но Лукашенко угодил в ловушку, так как Россия в ситуацию с белорусскими выборами не вмешивается вообще",

– заявил Ищенко изданию "Украина.ру".

Эксперт добавил, что Минск своими действиями отталкивает Москву. По его мнению, последние десятилетия Белоруссия продержалась исключительно благодаря дружеским отношениям с братским государством. Отказываясь от сотрудничества с Россией, Батька лишает себя защиты и открывает страну Западу. Ищенко считает, что преследование оппозиции в Белоруссии и обыски в "Беглгазпромбанке" – это происки западных коллег.

Ранее отца и сына Бабарико задержали в Белоруссии в рамках дела о махинациях в "Белгазпромбанке". Комитет госконтроля страны заявил, что Бабарико мог воздействовать на свидетелей и скрыть улики. Имущество главного соперника Лукашенко на выборах арестовали.

Раннее "Утро.ру" писало, что выборы президента Белоруссии в 2020 г. станут самыми скандальными за всю историю.