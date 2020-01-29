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Политолог Куликов: Зеленский положил Украину "под польские ноги"
29 января 2020, 14:54 • 105 • Политика
Политолог и публицист Дмитрий Куликов в эфире у Владимира Соловьёва, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, сравнил его с Порошенко, отметив, что тот "хотя бы не клал Украину в качестве подстилки под польские ноги". "А этот положил, и Дуда вытер об неё ноги", - возмутился эксперт, подчеркнув, что "незнание истории не освобождает от исторической ответственности".
В прямом эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер" гости в студии обсудили слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные в Польше. Политолог и публицист Дмитрий Куликов заметил, что украинский лидер "открыто встал на сторону президента Дуды". И предсказал, что "цена тяжёлая будет для Украины. Для Украины прежде всего".
На его рассуждения о том, в чём именно Зеленский допустил промах, политолог Семён Багдасаров заметил, что тот "даже не знает, о чём речь идёт".
"Как говорится в уголовном кодексе? Незнание закона не освобождает от ответственности, - ответил на это Куликов. - Незнание истории не освобождает от исторической ответственности".
По мнению политолога, Зеленский "хуже Порошенко, потому что Порошенко хотя бы не клал Украину в качестве подстилки под польские ноги".
"А этот положил, и Дуда вытер об неё ноги. И он стоит и радуется", - возмутился эксперт.
"Нашли день, когда об этом говорить", - заметил коротко на это Соловьёв.
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