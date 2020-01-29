Политолог Куликов: Зеленский положил Украину "под польские ноги"

В прямом эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер" гости в студии обсудили слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные в Польше. Политолог и публицист Дмитрий Куликов заметил, что украинский лидер "открыто встал на сторону президента Дуды". И предсказал, что "цена тяжёлая будет для Украины. Для Украины прежде всего".

На его рассуждения о том, в чём именно Зеленский допустил промах, политолог Семён Багдасаров заметил, что тот "даже не знает, о чём речь идёт".

"Как говорится в уголовном кодексе? Незнание закона не освобождает от ответственности, - ответил на это Куликов. - Незнание истории не освобождает от исторической ответственности".

По мнению политолога, Зеленский "хуже Порошенко, потому что Порошенко хотя бы не клал Украину в качестве подстилки под польские ноги".

"А этот положил, и Дуда вытер об неё ноги. И он стоит и радуется", - возмутился эксперт.

"Нашли день, когда об этом говорить", - заметил коротко на это Соловьёв.