Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Признали, но не исправили: освободителями Освенцима назвали США
Где была убита почти половина евреев Европы
"Сталин с Гитлером братались во Львове, а УПА освободила Освенцим": Эк...
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Главная / Политика

Политолог Куликов: Зеленский положил Украину "под польские ноги"

29 января 2020, 14:54  •  105 • Политика
Политолог и публицист Дмитрий Куликов в эфире у Владимира Соловьёва, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, сравнил его с Порошенко, отметив, что тот "хотя бы не клал Украину в качестве подстилки под польские ноги". "А этот положил, и Дуда вытер об неё ноги", - возмутился эксперт, подчеркнув, что "незнание истории не освобождает от исторической ответственности".
В прямом эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер" гости в студии обсудили слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные в Польше. Политолог и публицист Дмитрий Куликов заметил, что украинский лидер "открыто встал на сторону президента Дуды". И предсказал, что "цена тяжёлая будет для Украины. Для Украины прежде всего".
На его рассуждения о том, в чём именно Зеленский допустил промах, политолог Семён Багдасаров заметил, что тот "даже не знает, о чём речь идёт".
"Как говорится в уголовном кодексе? Незнание закона не освобождает от ответственности, - ответил на это Куликов. - Незнание истории не освобождает от исторической ответственности".
По мнению политолога, Зеленский "хуже Порошенко, потому что Порошенко хотя бы не клал Украину в качестве подстилки под польские ноги".
"А этот положил, и Дуда вытер об неё ноги. И он стоит и радуется", - возмутился эксперт.
"Нашли день, когда об этом говорить", - заметил коротко на это Соловьёв.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
28 января 2020, 22:39
Русский мир становится единой цивилизационной единицей
29 января 2020, 08:24
Региональным бизнес-омбудсменам хотят дать статус защитников в суде
29 января 2020, 14:54
Кировская дума приняла отставку сити-менеджера
28 января 2020, 22:39
"Зеленский предал своего деда-офицера Красной армии": Виктор Водолацкий о речи президента Украины в Польше
29 января 2020, 16:09
Клишас пообещал удобное и прозрачное голосование по поправке к Конституции
29 января 2020, 14:54
Политолог Куликов: Зеленский положил Украину "под польские ноги"
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 января 2020, 01:54
Нидерланды отменили первый за 12 лет визит делегации в Россию из-за одного депутата
29 января 2020, 11:39
А дальше – сами: ситуация с газопроводом «Северный поток-2»
29 января 2020, 06:39
Семь отличий команды Мишустина от правительства Медведева
29 января 2020, 01:54
Сванидзе возразил Зеленскому, обвинившему СССР в начале Второй мировой войны
29 января 2020, 08:09
«Внушающие тревогу отношения с Москвой»: в конгрессе США заявили о недовольстве полит...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 января 2020, 02:24
"Русские не могли совершить добра": Публицист объяснил "позорную речь" Пенса в Израиле
23 января 2020, 02:54
Антихристианство в Европе набирает силу
25 января 2020, 13:24
"Путин достал Бабченко даже в Израиле": Соцсети высмеяли истерику инсценировавшего свою смерть журналиста
28 января 2020, 03:09
"Скоро будете ссылаться на СБУ": Скандальный украинский нардеп сцепился с журналистами в коридоре ПАСЕ
28 января 2020, 19:24
"Мы на распутье": Главы Евросоюза рассказали, кто на самом деле освобождал Освенцим
25 января 2020, 03:39
"Уже полчаса слышны взрывы": ВСУ обстреливает Донецк из тяжёлой артиллерии, сообщают источники
28 января 2020, 03:09
Госпереворот для отторжения кусков России и Белоруссии: Марков раскрыл план Польши
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.