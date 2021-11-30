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Политолог Кот резко ответил призвавшему "развалить Россию": "Вызывает вопросы о вменяемости"

30 ноября 2021, 03:45  •  39 • Политика
Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко призвал "развалить Россию". Он даже объяснил, как на этом можно заработать. Политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот резко ответил на это заявление. "Вызывает вопросы о вменяемости", - отметил он.
Владимир Огрызко заявил, что Киеву необходимо ответить на "агрессию русских". Ему кажется, что Москва регулярно угрожает Киеву. Экс-министр пригрозил ракетным ударом по России.
Однако украинские ракеты до Москвы не долетят, а потому нужно нацелиться на другие города, которые лежат в пределах досягаемости украинского вооружения. При этом, по мнению Огрызко, допустимо бить даже по атомным электростанциям.
Экс-политик полагает, что тогда на месте России появятся десяток-полтора независимых государств без ядерного потенциала. От этого "все выигрывают", ведь Запад сможет на этом неплохо заработать.
Юрий Кот отметил, что подобные заявления одновременно вызывают улыбку и удручают. Всё яснее становится, что в Киеве люди в себя не придут, не осознают, что творят, и не остановятся.
"Заявлять подобное дипломату или политику его (Огрызко – ред.) уровня – это говорит не только о профнепригодности, но и вызывает вопросы о вменяемости", - произнёс политолог в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что на Украине многие мечтают о том, что Россия развалится. Однако этого не произойдёт, потому что она лишь крепчает и становится сильнее. Гораздо более вероятным является другой сценарий: развалится Украина, а территории быстро "разберут соседи", - добавил Юрий Кот.
Ранее бывший офицер разведки США и специалист по русской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер оценила шансы войны между Штатами и Россией из-за Украины. Она рассказала о суровом мире реальной политики. "Спросите у Наполеона", - предложила Коффлер.

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