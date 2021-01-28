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Политолог Корнилов заявил об угрозе импичмента Зеленскому на Украине

28 января 2021, 13:55  •  185 • Украина
Импульсивные политические решения могут стоить президенту Украины Владимиру Зеленскому карьеры. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Ранее стало известно, что Зеленский отозвал из Верховной рады законопроект о роспуске Конституционного суда, который ранее воспротивился принятию значительной части норм закона «О предотвращении коррупции», лоббируемым главой государства. Не сумев избавиться от негативного отношения судей, он впоследствии устранил их главу, указом отправив в отставку председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.
«Идея о роспуске КС шокировала буквально всех на Украине, — заметил Корнилов. — И даже те, кто осуждал суд, были в ужасе. Своим заявлением Зеленский попрал саму суть конституции, гарантом которой он должен являться. Президент грубо превысил свои полномочия, уже просто выставив на обсуждение в Раду свой законопроект о разгоне КС».
Политолог убежден, украинскому лидеру еще припомнят этот инцидент, когда будут разбирать «его многочисленные преступления».
«Перспектив прохождения через парламент этот «незаконный закон», как бы это парадоксально ни звучало, не имел никаких, — заявил собеседник ФАН. — Так что выбора у Зеленского практически не оставалось: чтобы сохранить свое лицо, он был вынужден отозвать свою инициативу».
Корнилов добавил, что решение Конституционного суда «сильно подрубило сук, на котором сидел президент»: в частности, доверие со стороны Международного валютного фонда и послов «Большой семерки» явно оказалось подорвано.
«Был же нормальный, цивилизованный выход из сложившейся ситуации, — заметил политолог. — Просто взять и исправить не понравившиеся КС нормы закона «О предотвращении коррупции» — и все, вопрос бы разрешился! А то, что попытался в итоге сделать Зеленский, называется попыткой государственного переворота. Пока что у него ничего не получилось».
Эксперт подчеркнул, что своими эмоциональными и импульсивными действиями украинский лидер «роет себе политическую могилу».
«Рано или поздно он столкнется с серьезными проблемами внутри страны, вплоть до импичмента», — резюмировал собеседник ФАН.
Автор: Игнат Старцев

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