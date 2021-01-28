|
Политолог Корнилов заявил об угрозе импичмента Зеленскому на Украине
28 января 2021, 13:55 • 185 • Украина
Импульсивные политические решения могут стоить президенту Украины Владимиру Зеленскому карьеры. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Ранее стало известно, что Зеленский отозвал из Верховной рады законопроект о роспуске Конституционного суда, который ранее воспротивился принятию значительной части норм закона «О предотвращении коррупции», лоббируемым главой государства. Не сумев избавиться от негативного отношения судей, он впоследствии устранил их главу, указом отправив в отставку председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.
Политолог убежден, украинскому лидеру еще припомнят этот инцидент, когда будут разбирать «его многочисленные преступления».
Корнилов добавил, что решение Конституционного суда «сильно подрубило сук, на котором сидел президент»: в частности, доверие со стороны Международного валютного фонда и послов «Большой семерки» явно оказалось подорвано.
Эксперт подчеркнул, что своими эмоциональными и импульсивными действиями украинский лидер «роет себе политическую могилу».
Автор: Игнат Старцев
Подпишитесь на нас
Загрузка...
185
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 января 2021, 09:40
|
21 января 2021, 15:05
|
27 января 2021, 03:05
|
22 января 2021, 04:50
|
21 января 2021, 16:00
|
25 января 2021, 08:55
|
26 января 2021, 04:10