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Политолог Корнилов заявил о "пропаже" самой значимой детали по MH17
09 июня 2020, 21:00 • 121 • В мире
Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на то, что во время судебного процесса по делу малайзийского "Боинга" MH17 "исчезла" главная деталь. На суде обсуждали "мельчайшие вещдоки с места трагедии", однако никто даже не вспомнил про корпус ракеты.
Политолог Владимир Корнилов заявил о "пропаже" самой значимой детали по MH17 - фрагмента ракеты, который якобы находили на месте крушения самолёта. Тогда это фото облетело все мировые СМИ. Сейчас же о значимом вещдоке никто не вспомнил, хотя обсуждали гораздо более мелкие детали.
"Вчера на Гаагском судебном шоу разбирались мельчайшие вещдоки с места трагедии. Но куда же делся самый значимый вещдок - корпус ракеты, который был на всех первых полосах мировой прессы?" - написал Владимир Корнилов.
Напомним, что во время рассмотрения дела о крушении малайзийского "Боинга" нидерландский прокурор Тейс Бергер сообщил о странных фрагментах в виде стальных "бабочек". Один из них, по его словам, был обнаружен в теле капитана рейса МН17. В телах других членов экипажа также были обнаружены почти три десятка стальных осколков.
Но есть две странности. Во-первых, по словам того же прокурора, в телах погибших в том злополучном рейсе удалось найти только 370 осколков из 8 тысяч. Где остальные? И в форме "бабочки" найдено только два осколка. Вторая странность также связана с этими фрагментами, но речь идёт о том, что эксперты, мол, на основании своих исследований нашли больше сходства "с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с ракетой 9М38".
Ранее независимый технический эксперт Юрий Антипов провёл своё расследование и пришёл к выводу, что самолёт был взорван изнутри. В пример он приводит обгорелые тушки попугаев из частной коллекции, которую перевозили рейсом МН17.
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