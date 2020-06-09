Политолог Корнилов заявил о "пропаже" самой значимой детали по MH17

Политолог Владимир Корнилов заявил о "пропаже" самой значимой детали по MH17 - фрагмента ракеты, который якобы находили на месте крушения самолёта. Тогда это фото облетело все мировые СМИ. Сейчас же о значимом вещдоке никто не вспомнил, хотя обсуждали гораздо более мелкие детали.

"Вчера на Гаагском судебном шоу разбирались мельчайшие вещдоки с места трагедии. Но куда же делся самый значимый вещдок - корпус ракеты, который был на всех первых полосах мировой прессы?" - написал Владимир Корнилов.

Напомним, что во время рассмотрения дела о крушении малайзийского "Боинга" нидерландский прокурор Тейс Бергер сообщил о странных фрагментах в виде стальных "бабочек". Один из них, по его словам, был обнаружен в теле капитана рейса МН17. В телах других членов экипажа также были обнаружены почти три десятка стальных осколков.

Но есть две странности. Во-первых, по словам того же прокурора, в телах погибших в том злополучном рейсе удалось найти только 370 осколков из 8 тысяч. Где остальные? И в форме "бабочки" найдено только два осколка. Вторая странность также связана с этими фрагментами, но речь идёт о том, что эксперты, мол, на основании своих исследований нашли больше сходства "с ракетой "Бук" типа 9М38М1, чем с ракетой 9М38".

Ранее независимый технический эксперт Юрий Антипов провёл своё расследование и пришёл к выводу, что самолёт был взорван изнутри. В пример он приводит обгорелые тушки попугаев из частной коллекции, которую перевозили рейсом МН17.