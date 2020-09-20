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Политолог Корнилов объяснил, почему Зеленский не поддерживает Лукашенко
20 сентября 2020, 19:45 • 42 • Украина
Если Европарламент всерьез решил наказать власти Белоруссии, то Украина, так стремящаяся на Запад, просто не могла не поддержать его. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Так эксперт отреагировал на критику, прозвучавшую со стороны депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Загороднего в адрес «позиции официального Киева», которую тот занял по отношению к протестам в Республике Беларусь. Загородний заявил, что у него «вызывает отвращение» факт того, что президент Владимир Зеленский проявил неблагодарность по отношению к своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, ведь тот всегда поддерживал Украину, несмотря на ее «прозападную» позицию.
По словам политолога, Лукашенко всегда «успешно демпинговал» на продаже бензина и дизельного топлива своему южному соседу и, если теперь он реализует свою угрозу и лишит его поставок энергоресурсов, у Украины могут начаться серьезные проблемы с и без того не пышущей здоровьем экономикой.
Эксперт назвал «доказанным фактом» выдвинутое депутатом Рады Загородним обвинение в адрес украинских властей в том, что они предоставили белорусским активистам «площадки», где те проходили «специальную подготовку».
Корнилов не исключил возможности того, что на президента Зеленского оказывалось давление со стороны Запада, после которого тот вынужден был разорвать дружеские отношения с Александром Лукашенко.
Автор: Игнат Старцев
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