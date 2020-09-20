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Политолог Корнилов объяснил, почему Зеленский не поддерживает Лукашенко

20 сентября 2020, 19:45  •  42 • Украина
Если Европарламент всерьез решил наказать власти Белоруссии, то Украина, так стремящаяся на Запад, просто не могла не поддержать его. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Так эксперт отреагировал на критику, прозвучавшую со стороны депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Загороднего в адрес «позиции официального Киева», которую тот занял по отношению к протестам в Республике Беларусь. Загородний заявил, что у него «вызывает отвращение» факт того, что президент Владимир Зеленский проявил неблагодарность по отношению к своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, ведь тот всегда поддерживал Украину, несмотря на ее «прозападную» позицию.
«Да, действительно, он многое сделал для Киева после Майдана, — заметил Корнилов. — В конце концов, значительная часть нефтяной и нефтеперерабатывающей продукции шла — и, в принципе, идет до сих пор — из Белоруссии на Украину. При этом нам всем отлично известно, откуда в Республике Беларусь взялось как одно, так и другое — крупных залежей черного золота эта страна явно не имеет».
По словам политолога, Лукашенко всегда «успешно демпинговал» на продаже бензина и дизельного топлива своему южному соседу и, если теперь он реализует свою угрозу и лишит его поставок энергоресурсов, у Украины могут начаться серьезные проблемы с и без того не пышущей здоровьем экономикой.
Эксперт назвал «доказанным фактом» выдвинутое депутатом Рады Загородним обвинение в адрес украинских властей в том, что они предоставили белорусским активистам «площадки», где те проходили «специальную подготовку».
«Украинские националисты этого и не скрывали, — заявил собеседник ФАН. — Их организации вроде «Тризуба» (запрещена в России. — Прим. ФАН) выкладывали на своих сайтах видео совместных тренировок с «побратимами» из Республики Беларусь. В 2005 году один из известных киевских правых радикалов был задержан в ходе несанкционированных протестов в Минске. И с тех пор он и подобные ему люди курируют своих белорусских коллег, некоторых из которых даже организованно привозили поучаствовать в событиях на Майдане. Кое-кто впоследствии участвовал и в конфликте в Донбассе на стороне ВСУ».
Корнилов не исключил возможности того, что на президента Зеленского оказывалось давление со стороны Запада, после которого тот вынужден был разорвать дружеские отношения с Александром Лукашенко.
«Мы же видим, как Киев в течение довольно долгого времени пытался играть в какие-то «игры». Вроде как выборы президента Белоруссии они не признали, но в то же время по этому поводу ничего не сказали. Однако, увидев то, как на события в Республике Беларусь реагируют их фактические хозяева, власти Украины остались без выбора: им пришлось действовать так же, как действует Европа», — резюмировал политолог.
Автор: Игнат Старцев

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