Политолог Корнилов допустил импичмент Зеленского на фоне кризиса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не примет предложение главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука распустить Верховную раду на фоне политического кризиса, заявил политолог Владимир Корнилов в комментарии ФАН.

Политический кризис

Медведчук обратился к Зеленскому с призывом распустить парламент и объявить досрочные выборы в Раду из-за политического кризиса. Глава ОПЗЖ назвал признаками кризиса неудачные для пропрезидентской партии «Слуга народа» результаты выборов в местные органы власти.

«Если вы считаете себя всенародным президентом и если вы действительно хотите отстаивать интересы всего украинского народа, вам, уважаемый господин президент, надо принять решение о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в Верховную раду Украины», — приводит слова Медведчука телеканал «112 Украина».

Глава ОПЗЖ заявил, что роспуск Рады и новые выборы позволят выйти из той ситуации, в которую попала Украина. Кроме того, Медведчук предложил Зеленскому радикально изменить экономический курс и восстановить торгово-экономические отношения Украины с Россией и странами СНГ.

Импичмент Зеленского

Политолог Владимир Корнилов считает, что грядущие политические изменения на Украине будут в первую очередь связаны с предложением Зеленского отстранить судей Конституционного суда Украины.

«Политические изменения на Украине будут связаны с неконституционным решением Зеленского распустить Конституционный суд. Это вызовет политический шквал и может привести к самым непредсказуемым последствиям вплоть до инициативы импичмента президента», — считает Корнилов.

Ранее КС Украины по представлению 47 депутатов Рады признал значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции» не соответствующими конституции. В том числе решение КС касалось положения о необходимости публикации украинскими чиновниками электронных деклараций и их проверки. Не соответствующей конституции судьи признали и предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование уголовную статью 366-1.

Зеленский после экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) внес в Раду законопроект о прекращении полномочий судей КС. Кроме того, инициатива предлагает признать не имеющим правовых последствий решение Конституционного суда о декларировании.

Итоги местных выборов

Эксперт исключил возможность досрочных парламентских выборов на Украине. Корнилов назвал предложение Медведчука «политическим пиаром».

«В условиях политического кризиса предложение Медведчука можно объяснить политическим пиаром. Я думаю, и сам Медведчук понимает, что Зеленский сейчас, конечно же, на это предложение не пойдет», — отметил политолог.

По словам Корнилова, местные выборы на Украине убедили Зеленского, что, если он сейчас пойдет на досрочные выборы в Раду, то его партия «Слуга народа» потеряет голоса и не сможет в итоге получить большинство мандатов. Политолог усомнился, что президент Украины пойдет на такой шаг.

«Местные выборы показали, что единственным приобретателем голосов из общенациональных партий Украины стала «Европейская солидарность» Петра Порошенко, а не ОПЗЖ Медведчука. Даже если сейчас все-таки провести эти выборы, то я боюсь, что как раз доля украинских националистов, украинской партии войны будет только увеличена, а ОПЗЖ сохранит свою оппозиционность и вряд ли прирастет голосами. Поэтому я не думаю, что это предложение реализуемо», — подчеркнул эксперт.

Корнилов объяснил, что досрочные выборы в украинский парламент не приведут к позитивным изменениям. Более того, последствия могут оказаться негативными как для Украины в целом, так и для ОПЗЖ Медведчука, российско-украинских отношений и тем более для конфликта в Донбассе.