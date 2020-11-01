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Политолог Корнилов допустил импичмент Зеленского на фоне кризиса на Украине
01 ноября 2020, 09:10 • 161 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский не примет предложение главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука распустить Верховную раду на фоне политического кризиса, заявил политолог Владимир Корнилов в комментарии ФАН.
Политический кризис
Медведчук обратился к Зеленскому с призывом распустить парламент и объявить досрочные выборы в Раду из-за политического кризиса. Глава ОПЗЖ назвал признаками кризиса неудачные для пропрезидентской партии «Слуга народа» результаты выборов в местные органы власти.
Глава ОПЗЖ заявил, что роспуск Рады и новые выборы позволят выйти из той ситуации, в которую попала Украина. Кроме того, Медведчук предложил Зеленскому радикально изменить экономический курс и восстановить торгово-экономические отношения Украины с Россией и странами СНГ.
Импичмент Зеленского
Политолог Владимир Корнилов считает, что грядущие политические изменения на Украине будут в первую очередь связаны с предложением Зеленского отстранить судей Конституционного суда Украины.
Ранее КС Украины по представлению 47 депутатов Рады признал значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции» не соответствующими конституции. В том числе решение КС касалось положения о необходимости публикации украинскими чиновниками электронных деклараций и их проверки. Не соответствующей конституции судьи признали и предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование уголовную статью 366-1.
Зеленский после экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) внес в Раду законопроект о прекращении полномочий судей КС. Кроме того, инициатива предлагает признать не имеющим правовых последствий решение Конституционного суда о декларировании.
Итоги местных выборов
Эксперт исключил возможность досрочных парламентских выборов на Украине. Корнилов назвал предложение Медведчука «политическим пиаром».
По словам Корнилова, местные выборы на Украине убедили Зеленского, что, если он сейчас пойдет на досрочные выборы в Раду, то его партия «Слуга народа» потеряет голоса и не сможет в итоге получить большинство мандатов. Политолог усомнился, что президент Украины пойдет на такой шаг.
Корнилов объяснил, что досрочные выборы в украинский парламент не приведут к позитивным изменениям. Более того, последствия могут оказаться негативными как для Украины в целом, так и для ОПЗЖ Медведчука, российско-украинских отношений и тем более для конфликта в Донбассе.
Автор: Анна Ковалева
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