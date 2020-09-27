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Политолог: конфликт между Ереваном и Баку обострился из-за провокации третей стороны

27 сентября 2020, 15:50  •  138 • Политика
Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua/www.globallookpress.com
Ситуация нескоро придет в норму, так как спровоцирована извне
Утром 27 сентября стало известно о военных действиях между Арменией и Азербайджаном на границе из-за непризнанной республики Нагорный Карабах. Политолог Михаил Галицкий объяснил в комментарии изданию "Утро.ру", в чем кроется причина сегодняшних событий.
Эксперт напомнил, что конфликт начался еще в 1992 году. С тех пор ведутся переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ с сопредседательствами в лице России, Франции и США. Сейчас же Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нарушении спокойствия. По мнению Галицкого, причина – в провокации извне.
Как заявил политолог, существуют третьи силы, которые в нужный момент провоцируют искру, из которой уже разгорается пламя. Он указал на странность XXI века – в наше время, насыщенное высокими технологиями, трудно определить источник провокации.
"Не менее странно, что до сих пор не могут устранить боевые столкновения. При наличии желания все конфликты можно погасить. К примеру, благодаря СОВБЕЗу ООН многие конфликты удалось избежать. Здесь же какие-то затруднения неоправданные",
– подчеркнул эксперт.
Галицкий отметил, что стычки будут продолжаться, пока на линиях соприкосновения расположены вооружения на опасном расстоянии. Политолог подчеркивает, что сторонам необходимо придерживаться "серой" зоны, которая считается безопасной. Тогда ракеты не смогут долетать до городских инфраструктур и других мест, где могут находиться мирные жители. Более того, Галицкий уверен, что подобные инциденты необходимо фиксировать со спутников Еревану и Баку и странам-наблюдателям.
Эксперт подчеркнул, что сегодняшние события будут знаменовать дополнительную дискуссию между Россией, Францией и США, а также сторонами конфликта. Однако это трио не будет эффективным. Ведь у Франции давно нет четкой национальной позиции, а США меняет свою позицию в зависимости от политико-экономической ситуации. По мнению Галицкого, привлечь к этому процессу нужно Мальтийский Орден, который курирует Красный крест и Швейцарию. При этом Китай для этой роли не подойдет – ситуация лишь обострится из-за конкуренции с США.
"Это похоже на медленно тлеющую пороховую почку, которая снова взорвется позже, либо изменению самой модели в сторону большей конструктивности",
– уточнил Галицкий.
Впрочем, он уверен, что конфликт быстро не решится, потому что похож на "искусственный фитиль", который воспламеняют в нужном месте и в нужное время, как часть механизма под названием "геополитика".
Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. Армения объявила о военном положении в стране, а также показала видео уничтожения боевой техники противника.

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