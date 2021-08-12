Политолог: Киев может потребовать контрибуцию за Крым только после "победы" над Россией

Киев может потребовать контрибуцию за потерю Крыма только после "военной победы" над Россией, заявил политолог Богдан Безпалько.

Киев не может требовать от Москвы никакой "контрибуции" за потерю Крыма. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил политолог Богдан Безпалько.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о том, что Москва якобы должна финансово ответить за "аннексию" Крыма. Однако крымчане считают, что это Киев обязан возместить ущерб, который украинские политики причинили за годы эксплуатации полуострова.

"Если речь идет о контрибуциях, то для начала Украина должна одержать военную победу над Россией и вернуть себе Крым". - пояснил Безпалько.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, поэтому нельзя говорить об "аннексии" полуострова. Что касается Резника, то тот занимается саморекламой, дабы отчитаться о проделанной работе.

Как ранее заявил в интервью РИА ФАН политолог Ростислав Ищенко, за последние 30 лет политика Украины не сильно изменилась. Киев упорно пытается оказаться в составе Евросоюза, но европейцы не хотят принимать украинцев в свои ряды. То же самое касается и НАТО.

"На Западе как 30 лет назад говорили, что в НАТО и ЕС вы попадёте в лучшем случае никогда, так и сейчас об этом говорят", - пояснил эксперт.