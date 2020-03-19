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Политолог: Харьков ведут к отделению от Украины

19 марта 2020, 20:35  •  173 • Украина


В последнее время «сепаристские игры» мэра Харькова Геннадия Кернеса, принуждение его киевскими властями к сотрудничеству с помощью силы, могут привести к тому, что Харьков может стать первым городом, который официально потребует автономного статуса или же просто сокрушит президентскую партию на предстоящих местных выборах.

Такое мнение озвучил на своей странице в Facebook политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.

Эксперт напомнил, что градоначальник Харькова Кернес накануне отказался выполнять указ президента о закрытии метрополитена. Как подчёркивает Золотарёв, «это была перчатка, публично брошенная в лицо Зеленскому». Более того, Харьков делает это уже не в первый раз: местная власть уже успела изрядно потрепать нервы команде Зеленского во время парламентских выборов.

Ранее депутаты горсовета по инициативе мэра добились обратного переименования проспекта Жукова и также вернули памятник великому полководца на его законное место вопреки радикалам и запретам «сверху».

С отказом останавливать метрополитен, по мнению эксперта, несмотря на то, что Кернес после угроз подчинился Зеленскому, в этой ситуации «Слуга» всё-таки по большей части проиграл, и уже не в первый раз. Горожане и даже жители области снова увидели, кого на самом деле заботит их благополучие.

Золотарёв уверен, что Кернес умело использует падение рейтингов Зеленского для того, чтобы максимально укрепить своё влияние в регионе.

В прошлом году харьковчане голосовали за «Слугу народа», но уже успели горько разочароваться. Сейчас в Харькове правящей партии ловить нечего и местные выборы заранее подминает под себя Кернес.

«Ожидаемая развязка в 179 округе: кандидат от "Слуги народа" Виктория Алексейчук снялась с выборов. Учитывая пятикратное отставание от лидера гонки — Юлии Светличной (12,5 против 63%) разрыв некомпенсируемый, власти срочно необходимо было искать выход из неудобного положения. Вариантов, по сути, было два. Это срыв выборов и сойти с дистанции. В конце прошлой недели казалось, что выберут первый и наихудший вариант. Хорошо, что не послушали некоторых советчиков и не пошли по конфронтационному сценарию. Бумеранг "украденной победы" имеет свойство очень скоро возвращаться.

Однако поражение остается поражением, с каким бы "сохраненным лицом" ты из него не вышел. Власть после лета 2019 года впервые проиграла, отдельные ОТГ не в счет. Проблемы с региональной политикой и коммуникацией с местными элитами налицо», — прокомментировал эксперт довыборы в Харьковской области в парламент, которые состоялись в прошлые выходные.

По его словам, уже уже сейчас потеря рейтинга власти из сугубо теоретической (продемонстрированной социологией) проблемы превратилась в практическую.
Последняя публичная свара Кернеса с непопулярным президентом Зеленским, как подчеркнул политолог, лишь повышает рейтинг харьковского мэра.

«И закончиться это противостояние может чем угодно вплоть до выхода Харькова из состава Украины. Если Зеленский так и не сможет подмять-купить Кернеса и решит его просто убрать, последний пойдёт на всё, чтобы сохранить власть. Нужно будет — он и автономии потребует, предварительно проведя референдум. Хотя к этому мэр Харькова уже вовсю готовит почву, пользуясь слабостью гаранта», — резюмировал Золотарёв.

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