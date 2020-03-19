Политолог: Харьков ведут к отделению от Украины

В последнее время «сепаристские игры» мэра Харькова Геннадия Кернеса, принуждение его киевскими властями к сотрудничеству с помощью силы, могут привести к тому, что Харьков может стать первым городом, который официально потребует автономного статуса или же просто сокрушит президентскую партию на предстоящих местных выборах.Такое мнение озвучил на своей странице в Facebook политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.Эксперт напомнил, что градоначальник Харькова Кернес накануне отказался выполнять указ президента о закрытии метрополитена. Как подчёркивает Золотарёв, «это была перчатка, публично брошенная в лицо Зеленскому». Более того, Харьков делает это уже не в первый раз: местная власть уже успела изрядно потрепать нервы команде Зеленского во время парламентских выборов.Ранее депутаты горсовета по инициативе мэра добились обратного переименования проспекта Жукова и также вернули памятник великому полководца на его законное место вопреки радикалам и запретам «сверху».С отказом останавливать метрополитен, по мнению эксперта, несмотря на то, что Кернес после угроз подчинился Зеленскому, в этой ситуации «Слуга» всё-таки по большей части проиграл, и уже не в первый раз. Горожане и даже жители области снова увидели, кого на самом деле заботит их благополучие.Золотарёв уверен, что Кернес умело использует падение рейтингов Зеленского для того, чтобы максимально укрепить своё влияние в регионе.В прошлом году харьковчане голосовали за «Слугу народа», но уже успели горько разочароваться. Сейчас в Харькове правящей партии ловить нечего и местные выборы заранее подминает под себя Кернес.«Ожидаемая развязка в 179 округе: кандидат от "Слуги народа" Виктория Алексейчук снялась с выборов. Учитывая пятикратное отставание от лидера гонки — Юлии Светличной (12,5 против 63%) разрыв некомпенсируемый, власти срочно необходимо было искать выход из неудобного положения. Вариантов, по сути, было два. Это срыв выборов и сойти с дистанции. В конце прошлой недели казалось, что выберут первый и наихудший вариант. Хорошо, что не послушали некоторых советчиков и не пошли по конфронтационному сценарию. Бумеранг "украденной победы" имеет свойство очень скоро возвращаться.Однако поражение остается поражением, с каким бы "сохраненным лицом" ты из него не вышел. Власть после лета 2019 года впервые проиграла, отдельные ОТГ не в счет. Проблемы с региональной политикой и коммуникацией с местными элитами налицо», — прокомментировал эксперт довыборы в Харьковской области в парламент, которые состоялись в прошлые выходные.По его словам, уже уже сейчас потеря рейтинга власти из сугубо теоретической (продемонстрированной социологией) проблемы превратилась в практическую.Последняя публичная свара Кернеса с непопулярным президентом Зеленским, как подчеркнул политолог, лишь повышает рейтинг харьковского мэра., — резюмировал Золотарёв.