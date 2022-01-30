Политолог Карнаухов подал заявление в полицию после угроз из Азербайджана

Политолог Сергей Карнаухов обратился в полицию после серии угроз от представителей Азербайджана. В том числе угрозы поступали членам его семьи. И не исключено, что их авторами стали члены диаспоры в Москве - началось расследование.

Политолог Сергей Карнаухов в беседе с Царьградом изложил свою позицию в свете поступающих угроз от "парней из солнечного Азербайджана". И самому Карнаухову, и членам его семьи угрожают расправой, массово рассылая сообщения и звоня по личному номеру телефону.

Почему Карнаухов стал объектом угроз, до конца так и не ясно. Его мнение в отношении действий Азербайджана и Турции на антиармянском направлении всегда было прозрачно. И касается оно трагических событий, происходивших в ходе очередной горячей фазы конфликта в Нагорном Карабахе.

Позиция не менялась тогда, не поменяется и в будущем. Я говорил и буду говорить, что Азербайджан обязан осудить и выдать России военных преступников, подбивших вертолёт во время конфликта над Арцахом. Они обязаны обличить и осудить всех лиц, которые совершили геноцидальные преступления в отношении армянских военнослужащих на территории непризнанной республики Арцах.

Помимо всего прочего, Карнаухов напомнил о свидетельствах убийств и пыток, приписываемых азербайджанским военным. Всё это должно стать предметом расследования, поскольку армия себя вести так не вправе. Подобные действия характерны лишь для "террористического сброда, которым управляют различные квазиобразования, называющие себя государствами".

Имея такие оценки, я их высказывал и буду высказывать. Очевидно, сегодняшний инцидент с угрозами - это сезонное обострение, которое возникает у азербайджанской стороны. Видимо, они кочуют от одного российского спикера к другому, выискивая у нас высказывания, которые им не нравятся. Потому что кроме упрёка в прямых обвинениях Азербайджана и их военнослужащих мне периодически вменяют поддержку армянской стороны и дальше оскорбляют.

Какой бы ни была причина, Сергей Карнаухов уверен, что виновные должны быть найдены и наказаны. Все, кто допустил прямые угрозы, должны понести наказание.

Прямые угрозы нанесения мне телесных повреждений, убийства, угрозы членам моей семьи, публикация на всех информационных ресурсах моих персональных данных - это всё нарушает действующее уголовное законодательство. Более того, делается это ещё и в нарушение международных конвенций, которые гарантируют публичным лицам свободу выражения своих мнений, - подчеркнул наш собеседник. - Всё это делается со стороны другого государства гражданину Российской Федерации.

Сергей Карнаухов добавил, что уже подал заявление в полицию. И теперь он намерен добиваться наказания виновных, даже если они находятся за рубежом. В этом случае Карнаухов будет настаивать на объявлении виновных в международный розыск.

Кстати, на прямую встречу оппоненты Карнаухова так и не решились. Однако развязанная травля в социальных сетях вполне может стать триггером для "заблудившегося человека", который и совершит реальное преступление.

"Поэтому ситуация требует оперативного реагирования", - резюмировал Сергей Карнаухов.