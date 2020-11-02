Политолог исключил вероятность "майдана" в Грузии

Никаких оснований для начала "майдана" в Грузии нет. Об этом РИА ФАН заявил политолог Геворг Мирзанян.

Ранее в Тбилиси были зафиксированы беспорядки, которые связаны с победой на парламентских выборах правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Второе место занял блок "Сила в единстве" (более 23%)

Согласно предварительным данным, движение набрало почти 50% голосов, тогда как партия Нино Бурджанадзе "Единая Грузия - демократическое движение" не набрала и 1%.

Как считает Мирзанян, Бурджанадзе выступала за нормализацию отношений с Москвой, а ее позиция якобы была довольно слабой. При этом нет никаких оснований для переворота.

"Стоит признать, что "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" одержала победу, и многие это осознают", - считает политолог.

Как передаёт телеканал "360", ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его не интересует пост премьер-министра или любая иная государственная должность.

"Но то, где я буду находиться физически, сообщу в ближайшие дни", - заявил он.