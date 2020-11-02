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Политолог исключил вероятность "майдана" в Грузии
02 ноября 2020, 12:40 • 68 • Политика
Политолог Геворг Мирзанян исключил вероятность "майдана" в Грузии, указав на то, что у оппозиции были слабые позиции на выборах.
Никаких оснований для начала "майдана" в Грузии нет. Об этом РИА ФАН заявил политолог Геворг Мирзанян.
Ранее в Тбилиси были зафиксированы беспорядки, которые связаны с победой на парламентских выборах правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Второе место занял блок "Сила в единстве" (более 23%)
Согласно предварительным данным, движение набрало почти 50% голосов, тогда как партия Нино Бурджанадзе "Единая Грузия - демократическое движение" не набрала и 1%.
Как считает Мирзанян, Бурджанадзе выступала за нормализацию отношений с Москвой, а ее позиция якобы была довольно слабой. При этом нет никаких оснований для переворота.
"Стоит признать, что "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" одержала победу, и многие это осознают", - считает политолог.
Как передаёт телеканал "360", ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его не интересует пост премьер-министра или любая иная государственная должность.
"Но то, где я буду находиться физически, сообщу в ближайшие дни", - заявил он.
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