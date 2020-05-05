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Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
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Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами

05 мая 2020, 07:10  •  45 • Украина
Киев, 5 мая. После конфликта с главой города Черкассы Анатолием Бондаренко, каждое действие властей Украины приведет к определенным потерям. К такому выводу пришел политолог Ростислав Ищенко отметив, что Киев не зря попал в такую сложную ситуацию.
Власти Черкасс приняли о решении возобновить работу рынков, салонов красоты, ресторанов, магазинов и других предприятий с 1 мая. При этом на Украине продолжает действовать общенациональный карантин. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мэра Черкасс за досрочную отмену ограничений. Позднее стало известно, что украинские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении руководства Черкасс по статье о нарушении санитарных правил. Позже Бондаренко заявил о готовности оказывать сопротивление Зеленскому.
По мнению политолога, в настоящее время можно говорить о «черкасской вилке». То есть, любое из действий властей Украины будет иметь негативные последствия, считает эксперт. Так, если руководство страны закроет глаза на самоуправство, то это продемонстрирует тем самым слабость столицы. После, власть начнет перетекать из рук столицы в регионы, в результате центр страны потеряет даже кредиты от МВФ.
В ином случае, если сложившуюся ситуацию попытаются подавить силой, гражданская война перенесется на новые регионы государства. Если же подавить несогласных получится быстро, это все равно будет иметь за собой серьезные последствия, сообщает «ПолитЭксперт».
Отмечается, что такая ситуация сложилась не случайно. По мнению Ищенко, центральная власть начала часто действовать в интересах олигарха Рената Ахметова. Однако против него вскоре объединились другие бизнесмены, имеющие власть.
Автор: Сергей Андреев

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