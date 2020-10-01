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Политолог: Иран не допустит блокады Армении

01 октября 2020, 11:30  •  57 • Политика
Как сообщил политолог Икбаль Дюрре, Иран не допустит блокады Армении, ибо за действиями может стоять Азербайджан.
Иран не допустит, чтобы Армению взяли в блокаду Азербайджан и Турция. Об этом РИА ФАН заявил политолог Икбаль Дюрре.
По словам эксперта, Баку также активно поддерживает Израиль, что создаёт новые проблемы для Тегерана. Впрочем, предсказать дальнейшие шаги иранцев будет сложно.
Не исключено, что он со скрипом примет политику победителя, но будет искать любые возможности для сохранения позиций Еревана.
"Мы все понимаем, к чему в будущем может привести усиление Азербайджана, с точки зрения Ирана, учитывая азербайджанское население в самой этой стране", - пояснил политолог.
Как ранее заявил телеканалу "360" политтехнолог Марат Баширов, конфликт в Нагорном Карабахе выглядит как продуманная военная операция, в подготовке которой принимала участие Турция. Дело в том, что турки давно оказывают поддержку Азербайджану, который противостоит Армении.
"Я думаю, что Турция активно участвует с точки зрения консультирования и технической поддержки Вооружённых сил Азербайджана", - считает он.

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