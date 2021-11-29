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Политолог: Германия может прекратить поддержку "горячих голов" в Киеве

29 ноября 2021, 06:45  •  133 • Политика
Новое правительство Германии может прекратить поддержку "горячих голов" в Киеве, считает политолог-германист Александр Камкин.
Правительство нового канцлера Германии Олафа Шольца продолжит оказывать политическое давление на власти Украины. Об этом пишет РИА ФАН.
Как считает политолог-германист Александр Камкин, Берлин заинтересован в мирном урегулировании конфликта в Донбассе. Именно поэтому Шольц продолжит придерживаться курса, который избрала его предшественница Ангела Меркель.
Но не исключено, что "нормандский формат" придётся изменить, так как он не оправдал ожиданий.
"Германия должна прекратить поддержку некоторых горячих голов в Киеве, которые ратуют за реваншизм, за попытку силового возврата территорий на востоке страны, за полный отказ от политического диалога", - цитирует слова Камкина "Украина.ру".
Как ранее заявила политолог Анна Арямова, президент Украины Владимир Зеленский проявил себя в качестве непрофессионального политика. У Киева множество проблем, однако глава государства постоянно совершает большие ошибки во внутренней и внешней политике.
Всё это негативно сказывается на жизни населения, а также может аукнуться в будущем, передаёт телеканал "360".

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