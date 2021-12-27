Политолог: Германия боится новых американских санкций

Как заявил политолог Сергей Марков, Германия боится новых американских санкций, которые якобы могут ввести против России.

Власти Германии опасаются, что США могут ввести новые санкции против России. Об этом заявил телеканалу "360" директор Института политических исследований Сергей Марков.

Американская и украинская стороны утверждают, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Обвинения поддерживают и ряд стран ЕС, но не Берлин. А в Кремле не исключают, что Киев готовится к наступлению на ДНР и ЛНР.

По словам Маркова, у немцев нет чёткой и единой позиции по поводу "вторжения". Дело в том, что единство Европы Вашингтон может использовать для введения нового пакета санкций, которые неизбежно ударят и по Германии.

Немецкая разведка находится под контролем американцев, однако немецкий бизнес считает, что Запад несёт значительную часть ответственности за конфликт с Москвой.

"Вместе с тем они участвуют в антирусской коалиции США, участвуют в санкционной войне против России, активно участвуют в информационной войне против России", - указал эксперт.

Как заявил ранее политический аналитик Руслан Бизяев, европейские санкции против России, которые Брюссель продлевает на ежегодной основе, носят лишь формальный характер. Дело в том, что Москва является единственным поставщиком газа для ЕС.

Дальнейшее ужесточение санкций невыгодно, особенно в условиях пандемии. Поэтому не стоит ждать новых инициатив. Однако старые ограничения Евросоюз оставит, чтобы сохранить лицо, хотя в реальности санкции уже не работают, передаёт РИА ФАН.