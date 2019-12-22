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Политолог: Газовая сделка с Украиной - поражение России при "заведомо сильных позициях"

22 декабря 2019, 16:39  •  167 • Политика
Газовая сделка с Украиной стала поражением России при "заведомо сильных позициях". Об этом заявил политолог Александр Асафов.
Политолог Александр Асафов остался недоволен условиями транзитной сделки между Россией и Украиной. Свою точку зрения эксперт озвучил в Facebook, изучив протокол переговоров.
Как считает политолог, у России были заведомо более сильные позиции, однако в итоге она оказалась проигравшей стороной. Источники Асафова утверждают, что все нюансы пока не озвучены, но даже в том случае, если Киев согласится погасить перед Москвой долг по евробондам в размере трёх миллиардов долларов, сделка не будет ни нулевой, ни выгодной.
Проблема заключается в том, что российская сторона согласилась в течение пяти лет вливать дотации в экономику враждебно настроенной страны, ведущей против РФ войну на уровне официальных документов.
"Угроза невыполнения европейских поставок кажется не очень серьёзной причиной для такого провала, можно, конечно, обвинять "бояр", "Миллера", "шушеру, которая не учла юридические риски", но это всё не очень важно", - подчеркнул политолог.
Ранее стало известно о том, что "Газпром" и "Нафтогаз" подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно предварительным данным, стороны договорились о продлении соглашения о транзите российского газа через украинскую ГТС. "Газпром" также выплатит три миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза". В обмен на это украинская сторона отзовёт претензии на 7,4 миллиарда долларов.
Как пояснил вице-премьер России Дмитрий Козак, решение о выплате "Газпромом" в пользу Украины около трёх миллиардов долларов нельзя назвать уступкой. Соглашение было взаимоприемлемым и выгодным для всех сторон.
Иную точку зрения занял исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, назвавший уступки "Газпрома" полной победой для Киева.
Фото: Александр Асафов/Facebook

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