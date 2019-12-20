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Политолог: Газ по "украинской трубе" пойдет, но это не прорыв, это компромисс

20 декабря 2019, 10:54  •  37 • В России

Поздно вечером, 19 декабря, стало известно, что в Брюсселе представители Москвы, Киева и Евросоюза договорились, что российское голубое топливо в Западную Европу будет поступать как часы по «украинской трубе» и после 1 января наступающего года. Договаривались министры энергетики двух стран, главы добывающих и газотранспортных компаний и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. По словам главы минэнергетики РФ Александра Новака, которые приводит «Коммерсант», готов подробный проект документа. Сегодня переговоры продолжатся в Минске.

«КП» обратилась за комментарием к известному политологу Ростиславу Ищенко.

- Министры энергетики в Брюсселе договорились по поставкам и транзиту - значит ли это, что Россия не будет платить 2,6 млрд долларов по решению арбитража в Стокгольме?

- Принципиально то, что договорились «в общем» министры и главы сырьевых и транспортных компаний, а детали то будут согласовывать узкие специалисты! Для «Газпрома» тут важно избежать выплаты не потому, что сумма значительная — хотя и это тоже так. Важен принцип — сейчас заплатишь 2,6 миллиардов, завтра потребуют 10.

- Россия даст Украине скидку на газ, как об этом сказал на своей пресс-конференции Путин?

- Это не скидка в 25 процентов. Это накрутка из-за того, что Украина покупала газ не напрямую у поставщика, а в Европе. Если накрутку снять, то Киев будет покупать газ не по 240 долларов за 1000 кубометров, а по 190-200 долларов.

- Для обычного украинца это значит, что газ в его доме с 1 января 2020 года не подорожает?

- Не факт. У Украины есть обязательства перед ЕС, перед МВФ. И там не привязана прямо цена , за которую покупают газ за рубежом к цене для конечного потребителя. Так что обычным гражданам радоваться рано, тем более бумаги еще не подписаны и деталей широкая общественность пока не знает, учитывая что сегодня Миллер и представители Украины продолжат переговоры в Минске.

- Договоренность по транзиту, о котором Путин сказал, что он точно будет — это главный прорыв в отношениях России и Украины в 2019-м?

- Это не прорыв, это вынужденный компромисс, которым наверняка будут недовольны обе стороны — Москва хотела годичного контракта, Киев — долгосрочного, а будет, скорее всего, промежуточный вариант...

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