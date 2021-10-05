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Политолог Галлямов раскрыл сценарий транзита власти в России

05 октября 2021, 18:10  •  152 • Политика
Фото: kremlin.ru
Эксперт считает, что Путину неизвестно имя будущего преемника
Политолог Аббас Галлямов предположил, что будущий транзит власти в России будет происходить в экстренном режиме. Он сравнил предстоящие события с выборами кандидата на должность президента РФ в 1999 году. Аналитик уверен, что на сегодняшний день даже Владимир Путин не знает имя человека, которому передаст полномочия. 
По мнению эксперта, будущий глава государства может оказаться "случайным" человеком из числа тех, про кого сейчас никто и не думает. Он считает, что сегодня российские власти не готовятся к транзиту власти. Об этом сообщает издание "Свободная Пресса".
Политолог подчеркнул, что выбор преемника Путина может осуществляться в экстренном режиме. Он отрицательно отнесся к подобному методу. Галлямов привел в пример мексиканскую практику транзита власти, где авторитарное революционное правительство изобрело механизмы по избранию новых лидеров. 
Эксперт отметил, что сегодня даже Путину неизвестно имя потенциального преемника. Меж тем, по мнению аналитика, если транзит власти начнется поздно, то его будет намного сложнее контролировать. Политолог уверен, что процесс передачи власти в России может иметь хаотичный порядок. 

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