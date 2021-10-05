Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в пр...
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - вид...
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
Главная / Политика

Политолог: Европа наскучила американцам

05 октября 2021, 04:45  •  174 • Политика
Как считает политолог Кирилл Коктыш, Европа наскучила американцам, которые переключают внимание на Азию.
Европа уже наскучила США, которые сейчас переключают всё своё внимание на Азию. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
Он указал на создание военного альянса AUKUS, в который вошли Соединенные Штаты, Австралия и вышедшая из ЕС Великобритания. Вашингтон действует по принципу "разделяй и властвуй", показывая место своим европейским партнерам.
Так, недавно влиятельный американский политик Патрик Бьюкенен прямо заявил, что Европу ждет скорый закат, ибо Германия теряет свои позиции с уходом канцлера Ангелы Меркель. Проблемы есть и у других стран, включая Италию и Испанию.
"Как только речь зашла о серьёзных вещах, Соединенные Штаты отодвинули и Францию, и Евросоюз. Вашингтон уверен, что Европа никуда не уйдет как зависимый политико-экономический субъект. Она полностью подконтрольна США. А проще всего контролировать Европу, ослабив ее", - пояснил Коктыш.
Сейчас Вашингтон сфокусировался на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Таким образом, американцы признают, что Китай стал намного сильнее Европы.
Как заявил РИА ФАН депутат Государственной Думы Сергей Железняк, американцев никогда не волновали вопросы защиты и поддержки стран Европы, ибо они действовали всегда в угоду исключительно своим интересам. Европейцы это осознали и сделали определённые выводы, вновь заговорив о необходимости создания независимой от НАТО армии.
Позорное бегство США из Афганистана только усугубило ситуацию в регионе, наглядно продемонстрировав суть политики Вашингтона.
"Европе давно пора самостоятельно позаботиться о своей безопасности и пересмотреть стратегию внешней политики, определившись с настоящими партнёрами и расставив приоритеты", - пояснил парламентарий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





174
Источник
Похожие новости
05 октября 2021, 04:45
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
05 октября 2021, 00:40
Еврокомиссар намекнул на новую инициативу по газу
05 октября 2021, 02:25
"Шаг смелый, но наивный": "Подставу" Лукашенко разобрали по деталям
05 октября 2021, 00:40
В США никак не могут смириться: Госдеп высказался о закачке газа в "Северный поток - 2"
05 октября 2021, 00:40
"Спецоперация Кремля": Путина обвинили в создании "досье пандоры" и падении Facebook
05 октября 2021, 00:40
США бросят Европу холодной зимой: Эксперт призвал ЕС не ждать газовой помощи
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 07:20
Экс-нардеп о скандале с газом из России: "Венгрия отыгралась по полной программе. Нагло и жёстко"
03 октября 2021, 10:10
Провал выборов в столице ставит под сомнение результаты по всей стране
29 сентября 2021, 21:15
Путин поставил Эрдогану ультиматум по Сирии и Закавказью - эксперт
30 сентября 2021, 10:05
Украине разрешили не платить России долги
30 сентября 2021, 16:30
Отвергнутый Байденом: выяснилась причина стремительного визита Эрдогана к Путину
30 сентября 2021, 00:55
Украинские пользователи о перспективах лишиться безвиза с ЕС: "Зря страну семь лет разрушали?"
30 сентября 2021, 12:50
Русские бойцы приходят в Мали. Европа забилась в истерике
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.