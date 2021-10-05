Политолог: Европа наскучила американцам

Как считает политолог Кирилл Коктыш, Европа наскучила американцам, которые переключают внимание на Азию.

Европа уже наскучила США, которые сейчас переключают всё своё внимание на Азию. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.

Он указал на создание военного альянса AUKUS, в который вошли Соединенные Штаты, Австралия и вышедшая из ЕС Великобритания. Вашингтон действует по принципу "разделяй и властвуй", показывая место своим европейским партнерам.

Так, недавно влиятельный американский политик Патрик Бьюкенен прямо заявил, что Европу ждет скорый закат, ибо Германия теряет свои позиции с уходом канцлера Ангелы Меркель. Проблемы есть и у других стран, включая Италию и Испанию.

"Как только речь зашла о серьёзных вещах, Соединенные Штаты отодвинули и Францию, и Евросоюз. Вашингтон уверен, что Европа никуда не уйдет как зависимый политико-экономический субъект. Она полностью подконтрольна США. А проще всего контролировать Европу, ослабив ее", - пояснил Коктыш.

Сейчас Вашингтон сфокусировался на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Таким образом, американцы признают, что Китай стал намного сильнее Европы.

Как заявил РИА ФАН депутат Государственной Думы Сергей Железняк, американцев никогда не волновали вопросы защиты и поддержки стран Европы, ибо они действовали всегда в угоду исключительно своим интересам. Европейцы это осознали и сделали определённые выводы, вновь заговорив о необходимости создания независимой от НАТО армии.

Позорное бегство США из Афганистана только усугубило ситуацию в регионе, наглядно продемонстрировав суть политики Вашингтона.

"Европе давно пора самостоятельно позаботиться о своей безопасности и пересмотреть стратегию внешней политики, определившись с настоящими партнёрами и расставив приоритеты", - пояснил парламентарий.