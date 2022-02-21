Политолог: Эвакуация жителей Донбасса должна "отрезвить" Зеленского

Объявленная властями ДНР и ЛНР эвакуация жителей Донбасса должна "отрезвить" президента Украины Владимира Зеленского, считает политолог Иван Мезюхо.

Решение главы ДНР Дениса Пушилина об эвакуации мирного населения на фоне обострения конфликта является попыткой отрезвить Киев. Об этом телеканалу "360" заявил политолог Иван Мезюхо.

США смогли найти аргументы, которые позволили надавить на президента Украины Владимира Зеленского. Американцы крайне заинтересованы в военной провокации в Донбассе, иначе они будут выглядеть глупо после публикации волны фейков в СМИ о "подготовке России к наступлению на Киев".

Однако действия Пушилина могут вынудить главу Украины Владимира Зеленского опомниться и отказаться от военных действий. Мезюхо не исключил, что заявление Пушилина может отрезвить Зеленского и он откажется от военных действий.

"Если Зеленский пойдёт на провокацию, он получит адекватный и жёсткий ответ. Уверен, что Россия не останется в стороне, так как на территории республик Донбасса много её граждан", - добавил политолог.

Как ранее заявил РИА ФАН ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров, никто из политологов и аналитиков не сможет сейчас дать точных прогнозов о дальнейшем развитии событий в Донбассе. Точными данными сейчас располагает только руководство России, ЛНР и ДНР.

Впрочем, Фёдоров надеется, что обострение конфликта не перерастёт в полномасштабную войну, хотя предпосылки к этому есть, что доказывает решение Донецка и Луганска об эвакуации мирного населения.