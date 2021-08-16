Политолог: Экс-президент Афганистана может найти убежище в США

Экс-президент Афганистана Ашраф Гани может найти убежище в США, считает политолог Николай Плотников.

США могут предоставить убежище бывшему президенту Афганистана Ашрафу Гани. Об этом News.ru заявил глава Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН Николай Плотников.

Ранее стало известно, что группировка "Талибан"* установила контроль над всей афганской территорией, включая Кабул. Экс-глава Афганистана Ашраф Гани покинул свою страну, улетев в Узбекистан.

Как пояснил Плотников, Гани долгое время жил в США.

"Он, вероятно, может туда вернуться. Скорее всего, его там примут, потому что это их человек", - пояснил эксперт.

Однако после своего поражения Ашраф Гани стал никому не интересен. Внимание всего мира приковано к ситуации в Афганистане и переговорам с талибами*.

Как заявил телеканалу "360" научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, в прошлом боевики "Талибана"* показали себя как очень плохие хозяйственники. Если они вновь развалят экономику, то боевикам придётся вступить в конфликт с соседями, дабы прокормить население Афганистана.

* "Талибан", талибы - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.