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Политолог: Экс-президент Афганистана может найти убежище в США

16 августа 2021, 06:25  •  76 • Политика
Экс-президент Афганистана Ашраф Гани может найти убежище в США, считает политолог Николай Плотников.
США могут предоставить убежище бывшему президенту Афганистана Ашрафу Гани. Об этом News.ru заявил глава Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН Николай Плотников.
Ранее стало известно, что группировка "Талибан"* установила контроль над всей афганской территорией, включая Кабул. Экс-глава Афганистана Ашраф Гани покинул свою страну, улетев в Узбекистан.
Как пояснил Плотников, Гани долгое время жил в США.
"Он, вероятно, может туда вернуться. Скорее всего, его там примут, потому что это их человек", - пояснил эксперт.
Однако после своего поражения Ашраф Гани стал никому не интересен. Внимание всего мира приковано к ситуации в Афганистане и переговорам с талибами*.
Как заявил телеканалу "360" научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, в прошлом боевики "Талибана"* показали себя как очень плохие хозяйственники. Если они вновь развалят экономику, то боевикам придётся вступить в конфликт с соседями, дабы прокормить население Афганистана.
* "Талибан", талибы - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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