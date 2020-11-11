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Политолог: Джо Байден стал президентом "по почте"? Это американское ноу-хау!

11 ноября 2020, 13:10  •  127 • Политика
Джо Байден стал президентом США "по почте", а разбор американского ноу-хау должен войти в учебники истории, считает политолог Кирилл Коктыш.
Джо Байдена стоит называть "бумажным" президентом, а само голосование в США обязательно войдёт во все учебники по политологии. Об этом ИА "Экономика сегодня" рассказал доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
По мнению эксперта, американские демократы смогли манипулировать самой системой. В частности, речь идёт о голосовании по почте, благодаря чему база данных избирателей резко увеличилась приблизительно на 30% (со 160 миллионов до 210 миллионов человек).
"Внезапное добавление 30% избирателей, вдруг решивших взять и проголосовать, - это американское ноу-хау, которое войдёт в учебники политологии. Новые правила игры будет писать победитель, и сегодня разумней подождать, пока в США не определится, кто всё-таки стал американским президентом", - считает эксперт.
При этом многое до сих пор остаётся загадкой. Увеличение числа проголосовавших может и не быть прямым вбросом. Однако существуют опасения, что некоторые люди могли получить бюллетень по почте, а затем прийти на избирательный участок и повторно проголосовать.
Дело в том, что в США до сих пор нет паспортной системы, поэтому принимают водительские права, карточки соцстрахования и так далее. И именно почтовая система обеспечила лидерство Байдена.
Как заявил депутат Государственной Думы Антон Морозов, победа на президентских выборах Джо Байдена никак не повлияет на санкции, которые Вашингтон ввел против России. Дело в том, что американская политика в отношении Москвы не претерпит существенных изменений.
Кроме того, всё зависит от того, кто займёт пост государственного секретаря, отвечающего за международную политику.
"В любом случае обновление команды даёт определённые надежды на то, что сменится и курс в отношении других государств, особенно в отношении нашего государства", - добавил он в интервью телеканалу "360".

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