Политолог Дубови раскрыл связь отставки Курца и «Северного потока — 2»

Позиция Австрии по российскому газопроводу «Северный поток — 2», как и риторика государства в отношении России, не изменятся после отставки Себастьяна Курца с должности федерального канцлера страны. Такими прогнозами в субботу, 9 октября, поделился Александр Дубови.

Он указал: австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг, который займет место Курца, вне зависимости от курса правления не повлияет на дальнейшие двусторонние отношения страны с Россией, так как Курц всё еще остается во главе Австрийской народной партии.

«Несмотря на сегодняшнюю рокировку, Австрия всё еще остается в режиме политического кризиса и больше сконцентрирована на внутренних вопросах. Поэтому внешняя политика, в том числе отношения с Россией, к «Северному потоку — 2», мягко говоря, не приоритетны на данный момент. В целом же позиция Австрии будет зависеть от позиции Германии и нового немецкого правительства», — сообщил политолог в ходе беседы с «РИА Новости».

Себастьян Курц объявил об отставке с поста канцлера Австрии в субботу в связи с расследованием антикоррупционной прокуратуры. Во избежание хаоса и для поддержания стабильности в стране он принял решение отойти в сторону и сложить с себя полномочия главы правительства.

Место главы консервативной Австрийской народной партии и депутата Национального совета Курц сохранит.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя политическое событие, напомнила, что отставка Курца — это внутреннее дело страны, с которым государство должно разбираться самостоятельно.

Политолог Владимир Шаповалов указал: уход Курца с должности австрийского канцлера свидетельствует о «стремлении зачистить политическое пространство» от игроков, чьи позиции не соответствуют антироссийским позициям Запада.