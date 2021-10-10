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Политолог Дубови раскрыл связь отставки Курца и «Северного потока — 2»
10 октября 2021, 04:55 • 143 • Политика
Позиция Австрии по российскому газопроводу «Северный поток — 2», как и риторика государства в отношении России, не изменятся после отставки Себастьяна Курца с должности федерального канцлера страны. Такими прогнозами в субботу, 9 октября, поделился Александр Дубови.
Он указал: австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг, который займет место Курца, вне зависимости от курса правления не повлияет на дальнейшие двусторонние отношения страны с Россией, так как Курц всё еще остается во главе Австрийской народной партии.
«Несмотря на сегодняшнюю рокировку, Австрия всё еще остается в режиме политического кризиса и больше сконцентрирована на внутренних вопросах. Поэтому внешняя политика, в том числе отношения с Россией, к «Северному потоку — 2», мягко говоря, не приоритетны на данный момент. В целом же позиция Австрии будет зависеть от позиции Германии и нового немецкого правительства», — сообщил политолог в ходе беседы с «РИА Новости».
Себастьян Курц объявил об отставке с поста канцлера Австрии в субботу в связи с расследованием антикоррупционной прокуратуры. Во избежание хаоса и для поддержания стабильности в стране он принял решение отойти в сторону и сложить с себя полномочия главы правительства.
Место главы консервативной Австрийской народной партии и депутата Национального совета Курц сохранит.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя политическое событие, напомнила, что отставка Курца — это внутреннее дело страны, с которым государство должно разбираться самостоятельно.
Политолог Владимир Шаповалов указал: уход Курца с должности австрийского канцлера свидетельствует о «стремлении зачистить политическое пространство» от игроков, чьи позиции не соответствуют антироссийским позициям Запада.
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