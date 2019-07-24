Политолог Денис Денисов: Украинский омбудсмен сражается больше за свою должность, чем за моряков

В среду последовало несколько встречных заявлений по делу о 24 моряках, задержанных осенью прошлого года при нарушении российской границы в Керченском проливе. "Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы,- заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, - Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине".

Её российская коллега Татьяна Москалькова очень удивилась. И, в свою очередь сообщила, что следователи никаких новых решений относительно мареманов незалежной не принимали. А их адвокат, Николай Полозов, ничего о такой договоренности не знал и напомнил, что никаких документов его подзащитные без адвоката не подписывают.

«КП» попросила прояснить ситуацию известного политолога Дениса ДЕНИСОВА.

- Почему украинский омбудсмен в среду днем заявляет, что есть договоренность об освобождении пленных моряков», а ни их адвокат, ни российская омбудсмен об этом слыхом не слыхивали?

- Такая активность госпожи Денисовой объяснима. Вообще у украинских политиков, когда дело касается военных моряков, есть традиция бежать впереди паровоза. Надо признать, тема освобождения экипажей военных кораблей вообще очень чувствительна для представителей украинской политической элиты.

- То есть каждый день мы теперь будем слышать «их вот-вот освободят»?

- Заявления о «скором освобождении» выдавались и будут выдаваться с завидной регулярностью. Что касается конкретно Денисовой — она очень обеспокоена своим близким будущим. В новой Верховной раде, с большой вероятностью, примут решение о новом омбудсмене. И своей гиперактивностью в последние несколько дней Денисова пытается привлечь повышенное внимание к своей персоне. Вероятные подвижки в деле обмена — ее единственный козырь.

- Ей важнее внимание в стране или за рубежом?

- Не удивлюсь, если заявления о договоренности по обмену она отправила и западным партнерам. Рассчитывая, что именно они в очередной раз включатся в этот процесс и вновь попытаются оказать какое-то давление на Москву. Но мне видится это бесперспективным вариантом.

- Полагаете, их не просто передадут после суда Киеву, а обменяют?

- Обмен был бы вполне логичным. Граждан РФ в украинских тюрьмах достаточно много. А вот представителей СБУ, которые находились на борту кораблей, задержанных в Керченском проливе, включать в рамки этого обмена не стоит. Они, в отличие от моряков, действовали злонамеренно. Выполняя преступный приказ.

- Омбудсмен Денисова позже завила, что она передала ходатайство о личном поручительстве за моряков через украинское посольство в Москве в ФСБ. Такео ходатайство на что-то повлияет?

- Мне кажется, никакого эффекта не будет. Ей необходимо ежедневно изображать бурную деятельность. Чтобы не остаться на обочине украинской политики. Но именно так и получится скорее всего - с вероятностью в 95%.