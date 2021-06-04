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Политолог дал личную оценку беде в России: "Я просто офигеваю каждый раз"
04 июня 2021, 12:00 • 274 • Политика
Политолог Георгий Бовт дал личную оценку росту цен в России - главной беде. "Я просто офигеваю каждый раз", - признался эксперт, рассказывая о своих походах в магазин.
Политолог Георгий Бовт в эфире "Радио КП" дал простую и несколько неполиткорректную оценку росту цен в России. Зато честную. Он подчеркнул, что ему даже не надо проводить большое исследование. Достаточно посмотреть в собственную корзину в магазине:
"Я всё время плачу за тележку продуктов и чувствую, что раза в два больше, чем в прошлом году. Я просто офигеваю каждый раз, когда стою у кассы", - сказал Бовт.
Впрочем, как добавил Бовт, экономическая ситуация непростая по всему миру. Однако сильнее упали развитые страны. Где-то падение достигает 5-6 процентов. В то же время Россия, по оценке Бовта, упала на порядка 4 с лишним процентов.
"С другой стороны, у нас нет такого роста, как в Китае, который начался ещё в прошлом году. Они прошлый год закончили с положительным ростом ВВП. А мы - с отрицательным", - продолжил эксперт.
На рынке энергоносителей ситуация выравнивается. Цены пошли в рост уже в начале года. А поскольку энергоносители приносят в бюджет России значительную часть доходов, ситуация начинает выравниваться, отметил Бовт. Впрочем, на реальных доходах населения это не отражается - они не растут.
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