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Политолог: Британия хочет создать второй Евросоюз
28 марта 2022, 03:10 • 12 • Политика
Британия хочет создать второй Евросоюз из "младоевропейцев", считает политолог Дмитрий Солонников.
Руководство НАТО считает, что необходимости для военного вмешательства в случае с Россией нет. Об этом РИА ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Проблема в том, что необходимо учитывать отдельные горячие головы в Польше и Великобритании, которые хотят принимать активное участие в ситуации на Украине. При этом британцы сейчас пытаются создать в Восточной Европе второй Евросоюз, который будет подконтролен именно Лондону и Вашингтону, а не Брюсселю.
Потенциально в новую организацию могут войти Прибалтика, Польша, Украина, Британия, Турция Чехия, Словакия и Дания. Подобный блок "младоевропейцев" может решиться на военные авантюры не под эгидой НАТО.
Как ранее заявил телеканалу "360" научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, Польша готова перейти черту в отношениях с Россией. Но для этого ей необходим мандат НАТО.
В Варшаве уверены, что при поддержке альянса воевать им не придётся. Так же думали и украинцы, которые хотели перебросить танки к Донецку и Луганску.
"Сейчас во главе Польши стоят люди, в которых до сих пор болит имперское прошлое", - указал эксперт.
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