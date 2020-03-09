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Политолог Бредихин объяснил причины робости Зеленского перед Путиным

09 марта 2020, 02:35  •  78 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian рассказал о том, как тяжело даются ему переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Так, он заявил, что у них с коллегой «все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями» — и признал, что для него является достижением уже сам тот факт, что он сидел за одним столом с Путиным. В этом нет ничего удивительного, считает координатор движения «Донбасс за Евразийский Союз» Антон Бредихин. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что дискомфорт Зеленского вызван тем, что он интуитивно понимает, что Путин как политик намного его превосходит.
«Я считаю, что президент Украины рассчитывал на какой-то «блицкриг»: он думал, что сможет быстро решить все вопросы с Россией притом в удобном для себя русле. А выяснилось, что нет! РФ всегда была серьезным переговорщиком, причем с центрами мирового влияния, не то что с Украиной. У Зеленского было полное непонимание того, с кем он ведет переговоры — и вообще напрочь отсутствовал дипломатический опыт», — считает собеседник ФАН.
По словам политолога, встреча с российским президентом для его украинского коллеги оказалась самой крупной и важной за все время его деятельности на посту главы государства.
«Команда Зеленского оказалась не готова к такому уровню переговоров, — убежден Бредихин. — Вся она оказалась в пролете, и теперь президент Украины будет подбирать себе новых людей: возможно, некоторыми из них даже будут некие западные советники».
Собеседника ФАН рассмешила фраза президента Украины про то, что тот не видит в Путине «партнера».
«Какого партнера? По самбо или по танцам? Опять Зеленский как-то неправильно сравнивает — и, видимо, до сих пор не понимает, с кем он общается. Путин — человек с глобальным мышлением, он столько лет занимается мировой политикой. А Зеленский? Просто вчерашний шоумен, который каким-то чудом очутился на посту главы государства. Очевидно, что о какой-то равности их фигур говорить не приходится», — считает политолог.
Автор: Игнат Старцев

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