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Политолог Бредихин объяснил причины робости Зеленского перед Путиным
09 марта 2020, 02:35 • 78 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian рассказал о том, как тяжело даются ему переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Так, он заявил, что у них с коллегой «все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями» — и признал, что для него является достижением уже сам тот факт, что он сидел за одним столом с Путиным. В этом нет ничего удивительного, считает координатор движения «Донбасс за Евразийский Союз» Антон Бредихин. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что дискомфорт Зеленского вызван тем, что он интуитивно понимает, что Путин как политик намного его превосходит.
По словам политолога, встреча с российским президентом для его украинского коллеги оказалась самой крупной и важной за все время его деятельности на посту главы государства.
Собеседника ФАН рассмешила фраза президента Украины про то, что тот не видит в Путине «партнера».
Автор: Игнат Старцев
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