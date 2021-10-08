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Политолог Бортник нашел взаимосвязь в смерти двух украинских депутатов
08 октября 2021, 16:10 • 315 • Политика
Смерть молодого "слуги народа" может быть связана с его нелояльным отношением к властям Украины
Загадочная смерть молодого украинского депутата Антона Полякова взбудоражила общественность. Эксперты и простые граждане как будто закрыли глаза на саму трагедию и начали соревноваться, кто придумает более оригинальную версию событий. Киевский политолог Руслан Бортник и вовсе связал смерть парламентария с трагедией годичной давности.
По его мнению, Антон Поляков был связан с украинским чиновником и бизнесменом Валерием Давыденко. 23 мая 2020 года тело депутата Рады с огнестрельным ранением в голову обнаружили в его офисе. Следствие по этому делу до сих пор не окончено, предполагаемые виновники не установлены.
Эксперт подчеркнул, что оба парламентария имели большое влияние в Черниговской области Украины и были тесно взаимосвязаны. Он не сомневается, что Давыденко помог Полякову избраться в Верховную Раду.
Кроме того, по версии политолога, таинственная смерть 33-летнего "слуги народа" может быть связана с его нелояльным отношением к властям Украины, несмотря на членство в партии президента Владимира Зеленского.
"Поляков был одним из наиболее жестких критиков власти", – отметил Бортник.
Также эксперта смутили некоторые обстоятельства, предшествующие трагедии. Почему таксист подобрал якобы пьяного человека? Почему полиция ночью остановила именно этот автомобиль? Эти вопросы политолог оставил без ответа.
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