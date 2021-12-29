Политолог Богатырёв: украинцев ждёт повышение налогов на всё, а политиков и СМИ — жёсткие репрессии • 33 • Украина

За несколько дней до конца года украинские политологи и политики начали подводить итоги уходящего 2021-го. Надо сказать, что выводы у всех нерадостные, как собственно, и атмосфера в стране. Веселится и ликует только «95 квартал», а все остальные пожинают плоды предвыборной технологии «стадион, так стадион». Политолог Даниил Богатырёв обрисовал главные политические тенденции команды Зеленского.



Во-первых, пройдя экватор своего президентства и на волне спада первоначальной эйфории Зеленский вполне прогнозируемо, ещё в феврале начал жёстко подавлять политических конкурентов, под шумок дерибаня их экономические активы. Первым под раздачу попал Виктор Медведчук и его медиа-активы. Затем, при помощи тех же санкций СНБО, власть попыталась ограничить медийное влияние «Страны.ua», ресурсов Анатолия Шария. Под конец года даже выписали подозрение, чтобы припугнуть Порошенко и стали угрожать донецкому олигарху Ахметову отжимом ТЭС через введение на них «временных госадминистраций».



То есть, Украина вошла в период «поздней порошенковщины»: чем ниже рейтинг власти, тем туже она закручивает гайки. Уже и свой аналог «плана «Шатун» появился. Во вторых, наблюдаются попытки саботажа указаний Запада ради сохранения за «своими» людьми хлебных мест и власти.



В этом году, Зеленский отбился от рук вашингтонского обкома и тихо саботировал его требования по реформе корпоративного управления и судебной реформе, назначая «слуг народа» и кварталовцев «на кормление» в госкомпании и затягивая переназначение судей иностранцами. Но не стоит обманываться. Делается это не в интересах государства Украина, а в интересах властных группировок, приближённых к Офису президента.



В третьих, стартовала тотальная фискализация. Попросту - повышение старых налогов и введение новых. В основе этой тенденции лежат попытки власти хотя бы отчасти компенсировать бюджетный дефицит, сдирая средства на это с нищего и бесправного населения. Уже в следующем году всех граждан Украины заставят декларировать доходы и введут проверки соответствия декларации при всех значимых покупках (квартиры, машины, земля, и т. п.). Со всего, что не вписывается в декларации (например, с валютных накоплений, на которые человек решил купить машину) придётся уплатить 18% налог. Кроме того, пятипроцентным налогом на пользование своей частной собственностью будут облагаться все собственники сельхозземель от 0,5 гектара. То есть, мелкие частники и даже огородники. Обложат данью и продукцию, которую селяне вырастят на земле и вздумают продать излишки на рынке.



Делается это для того, чтобы вынудить селян продать свои наделы крупным дельцам. Также здесь можно вспомнить о введении кассовых аппаратов и драконовских штрафов для ФОП. Многие из них уже сообщил о закрытии. Проще говоря, мелкому и среднему бизнесу, который был движком всех майданов – крышка. Вместо них приходят крупные латифундисты и промышленники.



Украинское государство давно перестало быть социальным. Но такого налогового ада, при полном отсутствии соцгарантий, многие ещё 8 лет назад даже представить себе не могли. Эффект от него будет строго противоположным ожидаемому властями - уход в тень ещё большего процента экономики.

За несколько дней до конца года украинские политологи и политики начали подводить итоги уходящего 2021-го. Надо сказать, что выводы у всех нерадостные, как собственно, и атмосфера в стране. Веселится и ликует только «95 квартал», а все остальные пожинают плоды предвыборной технологии «стадион, так стадион». Политолог Даниил Богатырёв обрисовал главные политические тенденции команды Зеленского.Во-первых, пройдя экватор своего президентства и на волне спада первоначальной эйфории Зеленский вполне прогнозируемо, ещё в феврале начал жёстко подавлять политических конкурентов, под шумок дерибаня их экономические активы. Первым под раздачу попал Виктор Медведчук и его медиа-активы. Затем, при помощи тех же санкций СНБО, власть попыталась ограничить медийное влияние «Страны.ua», ресурсов Анатолия Шария. Под конец года даже выписали подозрение, чтобы припугнуть Порошенко и стали угрожать донецкому олигарху Ахметову отжимом ТЭС через введение на них «временных госадминистраций».То есть, Украина вошла в период «поздней порошенковщины»: чем ниже рейтинг власти, тем туже она закручивает гайки. Уже и свой аналог «плана «Шатун» появился. Во вторых, наблюдаются попытки саботажа указаний Запада ради сохранения за «своими» людьми хлебных мест и власти.В этом году, Зеленский отбился от рук вашингтонского обкома и тихо саботировал его требования по реформе корпоративного управления и судебной реформе, назначая «слуг народа» и кварталовцев «на кормление» в госкомпании и затягивая переназначение судей иностранцами. Но не стоит обманываться. Делается это не в интересах государства Украина, а в интересах властных группировок, приближённых к Офису президента.В третьих, стартовала тотальная фискализация. Попросту - повышение старых налогов и введение новых. В основе этой тенденции лежат попытки власти хотя бы отчасти компенсировать бюджетный дефицит, сдирая средства на это с нищего и бесправного населения. Уже в следующем году всех граждан Украины заставят декларировать доходы и введут проверки соответствия декларации при всех значимых покупках (квартиры, машины, земля, и т. п.). Со всего, что не вписывается в декларации (например, с валютных накоплений, на которые человек решил купить машину) придётся уплатить 18% налог. Кроме того, пятипроцентным налогом на пользование своей частной собственностью будут облагаться все собственники сельхозземель от 0,5 гектара. То есть, мелкие частники и даже огородники. Обложат данью и продукцию, которую селяне вырастят на земле и вздумают продать излишки на рынке.Делается это для того, чтобы вынудить селян продать свои наделы крупным дельцам. Также здесь можно вспомнить о введении кассовых аппаратов и драконовских штрафов для ФОП. Многие из них уже сообщил о закрытии. Проще говоря, мелкому и среднему бизнесу, который был движком всех майданов – крышка. Вместо них приходят крупные латифундисты и промышленники.Украинское государство давно перестало быть социальным. Но такого налогового ада, при полном отсутствии соцгарантий, многие ещё 8 лет назад даже представить себе не могли. Эффект от него будет строго противоположным ожидаемому властями - уход в тень ещё большего процента экономики. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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