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Политолог Безпалько оценил заявления Зеленского о возвращении Крыма

07 ноября 2021, 09:05  •  26 • Политика
Обещания президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым так, как скифское золото, — это не более чем хайп и попытка повысить падающий рейтинг перед выборами, поделился мнением политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с «Известиями» 7 ноября.
«Можно смело обещать, что и в 2050 году Крым вернется в состав, вообще вся Россия войдет в состав Украины, чего мелочиться! Поэтому это абсолютно ничего не значит. Это хайп, это обещание, это попытка повысить свой предвыборный рейтинг, который у Зеленского падает», — уверен он.
Безпалько добавил, что ситуация может измениться, и Зеленскому не будет никакого дела до своих обещаний насчет 2030 года.
«Обещать — не значит жениться. Может быть, он не будет переизбран на второй срок, может быть, сейчас получит какие-то крупные суммы денег за время своего президентства и уедет во Флориду отдыхать», — предположил он.
26 октября апелляционный суд Амстердама счел скифское золото собственностью Украины и постановил передать его Киеву. Президент Зеленский это решение назвал долгожданным и справедливым. В своем микроблоге он заявил, что вслед за скифским золотом вернет и Крым.
В Москве эти высказывания Зеленского посчитали притязанием на российскую территорию, о чем заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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